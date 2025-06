Donato al “Vito Fazzi” un ecografo di ultima generazione per il progetto di Medicina Fetale

Si è tenuta nella mattinata di oggi la conferenza stampa nel corso della quale è stato presentato e donato, da parte dell’Ente del Terzo Settore “Cuore e mani aperte”, un ecografo di ultima generazione al progetto di Medicina Fetale – Diagnosi prenatale – Terapia Fetale di Asl Lecce.

Erano presenti il Direttore Generale di ASL Lecce, Stefano Rossi; la direttrice sanitaria Maria Nacci; il direttore del Dipartimento materno infantile di “Via Miglietta” Carmelo Perrone; per la Direzione sanitaria del Presidio, le Roberta Tornese e Carmen Attanasi; il responsabile del progetto di Medicina Fetale – Diagnosi prenatale – Terapia fetale, Gianluca Campobasso; per le unità pediatriche del presidio, il direttore responsabile dell’Utin, Enrico Rosati e la direttrice responsabile della Chirurgia pediatrica, Lucia Russo; la consigliera del Comune di Lecce, Lara Cataldo; il presidente di Cuore e mani aperte, nonché cappellano del presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, don Gianni Mattia e numerose altre autorità e direzioni di unità operative, specie quelle pediatriche.

L’ecografo Voluson Signature 18 è un dispositivo ad alte prestazioni progettato specificamente per la ginecologia e l’ostetricia. Dotato di tecnologia avanzata, offre immagini ad alta risoluzione, fondamentali per l’identificazione precoce di anomalie fetali, la valutazione morfologica dettagliata e il monitoraggio delle gravidanze a rischio. Per il progetto di Medicina Fetale, Diagnosi Prenatale e Terapia Fetale, è uno strumento essenziale per eseguire screening accurati del primo e secondo trimestre e supportare le diagnosi prenatali. La qualità delle immagini e le funzionalità intelligenti migliorano l’affidabilità diagnostica, ottimizzando i percorsi clinici e favorendo una presa in carico multidisciplinare della gravidanza.