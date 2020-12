Un ecografo portatile per il reparto di Ostetricia del “Vito Fazzi”, oggi la donazione

Nella giornata di oggi, l’associazione “Cuore e mani aperte – OdV”, in collaborazione con il 61° Stormo e il 10° Reparto Manutenzione Velivoli dell’Aeroporto Militare di Galatina hanno donato un ecografo portatile con sonda ultrasonografica al reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero Vito Fazzi e 7 pulsossimetri per il 118 della ASL Lecce.

Alla cerimonia di consegna, avvenuta presso la sede della Direzione generale, hanno partecipato: il Direttore generale della Asl, Rodolfo Rollo; il Direttore del reparto di Ostetricia Ginecologia del Vito Fazzi, Antonio Perrone; il Direttore della centrale operativa del 118, Maurizio Scardia; il presidente dell’Associazione Cuore e Mani Aperte – OdV, Don Gianni Mattia; il Comandante del 61° Stormo, Colonnello Filippo Nannelli e il Direttore del 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Lecce, il Colonnello Alessandro Pellegrini.

“Ringrazio sentitamente il 61° Stormo e il 10° RMV della base aerea dell’Aeronautica di Galatina – ha dichiarato Rollo – così fortemente inseriti nel contesto sociale sia per le loro peculiari funzioni istituzionali che per l’attenzione con la quale guardano al territorio e alla popolazione salentina anche in questa emergenza epidemiologica”.

“Questo ecografo ha un’alta valenza simbolica – ha affermato Perrone – perché nasce dall’idea di uno spin off del Cnr dell’Università del Salento. Ci consente di monitorare il travaglio del parto in maniera automatica e standardizzata, assumendo una funzione determinante in particolare nelle ultime fasi. Sono quindi molto soddisfatto di poter ricorrere all’utilizzo di questo macchinario innovativo per cui ringrazio il 61° Stormo e il 10° RMV della base aerea dell’Aeronautica di Galatina e l’Associazione Cuore e Mani aperto che hanno dato profonda sostanza alle parole solidarietà e umanità”.

Il Direttore della centrale operativa del 118 ASL Le Maurizio Scardia ha, invece, rimarcato l’importanza del rapporto con la medicina militare.

“Sono felice che si rinnovi il sodalizio con il 61° Stormo e il 10° RMV della base aerea dell’Aeronautica di Galatina anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando. Mi fa piacere che l’evento epidemiologico in atto, con tutte le difficoltà che sta portando, non fermi la solidarietà”, ha invece, dichiarato Don Gianno Mattia.

Questo sistema ecografico oltre che per indagini multispecialistiche consentirà il monitoraggio automatico della stazione fetale e dell’angolo di progressione fetale nonché dell’angolo di rotazione della testa del feto durante il travaglio del parto, garantiràuna maggiore sicurezza all’evento nascita.

Il colonnello Filippo Nannelli ha voluto sottolineare che “il personale militare e civile della scuola di volo ha dimostrato, ancora una volta, la propria vicinanza al territorio e alla comunità salentina, contribuendo con sensibilità, altruismo e generosità, alla realizzazione del progetto di solidarietà che si è concretizzato nella donazione delle somme raccolte”.

“Vi ringrazio per averci dato la possibilità di contribuire in maniera fattiva e concreta a favore di chi più ne ha bisogno” – ha aggiunto il colonnello Alessandro Pellegrini rivolgendosi all’Associazione ‘Cuore e mani aperte verso chi soffre’ – nel contempo, manifesto, la mia soddisfazione per la riuscita dell’evento che ha visto il personale del Reparto anche quest’anno in prima linea nella solidarietà e al fianco delle strutture sanitarie in questo difficile momento. Colgo anche l’occasione per ringraziare a nome mio e dell’intero 10° Reparto Manutenzione Velivoli tutto il personale sanitario per la professionalità, la dedizione, l’encomiabile spirito di sacrificio e la sensibilità che quotidianamente mettono a servizio della collettività”.