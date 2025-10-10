Dalla comunità di Galatina una donazione all’Associazione “Cuore e mani aperte ODV”

Un gesto di grande generosità ha illuminato il pomeriggio di mercoledì 08 ottobre 2025. Una delegazione delle Associazioni “Virtus Basket Galatina” e “Quelli del centro storico di Galatina” si è recata al “Centro Ascolto” dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce per una consegna dal forte valore sociale.

Nelle mani di Don Gianni Mattia, Presidente dell’Associazione “Cuore e mani aperte” ODV, è stato consegnato un assegno di 2000 euro, frutto del successo di una recente iniziativa benefica.

La somma raccolta è il risultato della serata di beneficenza svoltasi il 25 settembre 2025 presso il rinomato locale “Il covo della taranta” di Galatina. L’evento, organizzato congiuntamente da Virtus Basket Galatina e Quelli del centro storico di Galatina, ha unito sport, cultura e spirito comunitario con l’obiettivo di sostenere le attività di Don Gianni Mattia e della sua associazione.

La partecipazione entusiasta della comunità galatinese ha dimostrato ancora una volta quanto il Salento sia sensibile ai temi della solidarietà e dell’aiuto reciproco.

La donazione andrà a supportare i numerosi progetti portati avanti da “Cuore e mani aperte ODV”, Organizzazione di Volontariato che da anni opera con dedizione, in particolare all’interno degli ospedali. L’associazione, guidata da Don Gianni, è nota per iniziative come: la gestione della Bimbulanza, ambulanza pediatrica attrezzata per il trasporto assistito di piccoli pazienti; i progetti di Clownterapia per alleggerire la degenza ospedaliera dei bambini; l’umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri, come lo “Spazio Benessere” per pazienti oncologici e l”assistenza e l’accoglienza per le famiglie dei malati.