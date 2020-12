Grande successo di “Doniamo un Natale Sereno”, l’iniziativa di Salento Rinasce in aiuto dei più bisognosi

È un grande successo l’iniziativa benefica Doniamo un Natale sereno lanciata dall’associazione Salento Rinasce, di Raffaele Longo.

La campagna in aiuto delle famiglie bisognose e delle persone senza fissa dimora lanciata lo scorso novembre è stata condotta dai volontari dell’associazione, nonostante le svariate difficoltà legate al covid-19 e le restrizioni che sono andate alternandosi nel lasso di tempo intercorso.

“Ammettiamo che quest’ anno è stata dura – affermano dall’associazione – ma noi di Salento Rinasce siamo ancora più duri delle difficoltà e lottiamo con le poche risorse per fare quello che diciamo, ma oggi vogliamo ringraziare chi crede in noi, vogliamo ringraziare chi si fida di Salento Rinasce”.

Proprio in virtù del grande sostegno ricevuto, l’associazione ha deciso di proseguire l’iniziativa, anche a causa delle numerose famiglie che versano ancora in situazioni di disagio e necessitano di generi di prima necessità o panettoni. Ma anche perché, affermano dall’associazione, “non ci abitueremo mai alla commozione e alle lacrime di chi riceve, lacrime che segnano e insegnano. Non ci abitueremo mai al ‘ma è per me il panettone?’ del senzatetto che incredulo stenta a credere che ‘sì è per te’!”.

Chiunque voglia sostenere la campagna Doniamo un Natale Sereno può chiamare il numero 327.5855754.