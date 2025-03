Donne e STEM, l’ITS Aerospazio Puglia abbatte gli stereotipi con una campagna di comunicazione inclusiva

In un periodo dell’anno che celebra l’importanza delle donne nella scienza e nella società, l’ITS Aerospazio Puglia – Mobilità Sostenibile ha lanciato una potente campagna di comunicazione per evidenziare il ruolo fondamentale delle donne nel settore aerospaziale e della mobilità sostenibile.

“Il talento non ha genere”: il messaggio chiave della campagna

Dal 3 all’8 marzo, in concomitanza con la “Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” e la “Giornata Internazionale della Donna”, l’ITS ha dato voce a una ventina di donne, di età compresa tra i venti e i sessant’anni, che frequentano i corsi ITS o collaborano a vario titolo con l’organizzazione.

Attraverso i canali social Facebook, Instagram e LinkedIn, e una gallery dedicata sul sito web dell’ITS, queste donne hanno condiviso le loro esperienze, le loro sfide e le loro aspirazioni, dimostrando che il talento e la passione non conoscono genere.

Storie di donne, madri, compagne e professioniste

Le testimonianze raccolte raccontano storie di donne che, oltre a essere studentesse e professioniste, sono anche madri, compagne e figlie. Donne come Vanessa, che afferma: “Una donna che lavora come manutentore dimostra che la competenza e determinazione non hanno genere”. O come Carla, che si impegna a “creare spazi di crescita personale e professionale perché sono da sempre convinta che saranno le donne a dare nuove opportunità a questo territorio”.

Chiara sottolinea che “il mondo dell’aerospazio non ha genere, solo attraverso la collaborazione di menti appassionate si potranno raggiungere nuove altissime vette”, mentre Beatrice auspica un futuro “sempre più ROSA” nel settore, credendo nella formazione tecnica superiore a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo economico.

L’ITS Aerospazio Puglia: un’opportunità per il futuro

L’iniziativa dell’ITS Aerospazio Puglia non solo celebra le donne nel settore STEM, ma sottolinea anche l’importanza della formazione tecnica superiore come strumento per l’innovazione e lo sviluppo economico. Con un tasso di occupazione del 90% per i suoi diplomati, l’ITS offre percorsi biennali che mirano a sviluppare competenze specifiche nel campo delle tecnologie innovative e dell’impresa sostenibile.

I corsi, realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, scuole, enti di formazione ed enti locali, offrono il conseguimento di un diploma di 5° livello Eqf e borse di studio (fondi Pnrr) per stage e tirocini formativi, anche all’estero.

Un invito alle donne: la space economy ha bisogno di voi

La campagna di comunicazione dell’ITS Aerospazio Puglia è un invito a tutte le donne a considerare le opportunità offerte dal settore aerospaziale e della mobilità sostenibile. “Le donne hanno enormi potenzialità, in termini di competenza e capacità, e ci si augura siano sempre di più”, afferma l’ITS, sottolineando che “la space economy richiede le Donne, ITS apre le porte”.

In un mondo in continua evoluzione, dove la tecnologia e l’innovazione giocano un ruolo sempre più centrale, l’inclusione delle donne nel settore STEM è fondamentale per garantire un futuro sostenibile e prospero per tutti.