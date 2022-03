Kiwi Starter Kit, la sigaretta elettronica per smettere di fumare

Kiwi è una pod dotata di power bank che è stata concepita e sviluppata per consentire a chi la utilizza di abbandonare una volta per tutte le classiche sigarette combuste, che tanto male fanno alla salute. La tecnologia soft touch è uno dei punti di forza di questo prodotto, che si configura come un articolo consigliato a tutti gli svapatori alle prime armi. Il caricabatterie portatile da 1450mAh aderisce alla sigaretta elettronica con un attacco magnetico, portando il device ad un totale di 1850mAh di capacità (400 quelli della singola e-cig).

È per questo motivo che Kiwi può vantare una durata di carica molto elevata, forse senza eguali nel mercato pod mod. C’è, poi, un altro aspetto da non sottovalutare, vale a dire la possibilità di usare il power bank senza rischi anche quando si svapa.

Le caratteristiche della sigaretta elettronica Kiwi

La presa di tipo USB-C consente di caricare in maniera davvero veloce la sigaretta elettronica e il powerbank: ciò vuol dire essere certi di ritrovarsi con la batteria costantemente carica nel corso della giornata. Se a questo si aggiunge che il peso complessivo del dispositivo è di meno di 100 grammi, si può facilmente intuire perché valga la pena di ricorrere a Kiwi sigaretta elettronica . La cartuccia è in grado di accogliere tanto il drip tip in materiale plastico che fa parte della confezione quanto il soft tip in cotone, così che le svapate possano essere personalizzate con facilità.

Perché scegliere Kiwi

La tecnologia mesh che caratterizza le coil integrate è un ulteriore aspetto interessante, dal momento che assicura una notevole vaporosità, che si abbina a una resa aromatica davvero eccellente per la categoria. Ecco perché quello di Kiwi Vapor è davvero un dispositivo ideale per chi desidera dire addio alle sigarette, adatto sia a chi è ancora inesperto sia a chi è già uno svapatore navigato. Stiamo parlando di un prodotto da passeggio davvero comodo, che si può tenere con sé anche in occasione di una gita al mare o in montagna.

Dove si compra lo starter kit di Kiwi

Per comprare lo starter kit di Kiwi Vapor, o qualunque altra sigaretta elettronica di ultima generazione, si può fare riferimento allo shop online di Svapoebasta, che garantisce spedizioni entro al massimo 48 ore senza spese di consegna per gli ordini che superano i 59 euro e 90 centesimi. Tutti gli articoli in vendita in questo store sono coperti da una garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità. Sono più di 2mila le recensioni dei clienti pubblicate sul sito, a dimostrazione della trasparenza adottata come modus operandi. Svapoebasta è, insomma, il negozio online leader in Italia per la vendita di sigarette elettroniche e prodotti correlati.

Le sigarette diventano un ricordo lontano

I prodotti di Kiwi sono la dimostrazione più evidente di come i device cig feeling possano costituire la soluzione più indicata per chi desidera dire addio al fumo di sigaretta , in virtù di caratteristiche tecniche specifiche che rievocano particolari del fumo senza riproporne le conseguenze negative per la salute. Vale sempre la pena di ricordare, in ogni caso, che i dispositivi per svapare sono ideali per chi cerca di dire addio al tabacco combusto, ma non dovrebbero essere usati da chi non ha mai fatto uso di sigarette nel corso della propria vita.

La storia delle sigarette elettroniche

Nel corso degli ultimi anni, il settore delle sigarette elettroniche ha conosciuto una notevole evoluzione. I dispositivi vaporizzanti delle origini consistevano nei cig a like, e il loro aspetto era paragonabile a quello delle sigarette classiche. Chi li utilizzava, in questo modo, aveva la sensazione di usare le bionde tradizionali, in virtù di una continuità sia visiva che tattile. Ai tempi, però, le prestazioni non erano eccellenti in termini di funzionalità, e nel complesso l’esperienza di svapo non era molto soddisfacente. Oggi la situazione è diversa, con un mercato di vape pen che è ricco e variegato, in virtù di dispositivi reinterpretati in una luce più attuale. I Kiwi Vapor sono prodotti che ben si inseriscono in questa tradizione, con una pod mod nuova e cig feeling che va incontro alle esigenze di tutti.