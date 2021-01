È Procida la capitale italiana della cultura 2022. Delusione per Bari, Taranto e la grecìa salentina

È Procida la capitale italiana della cultura 2022. È la prima volta che un’isola, la più piccola del Golfo di Napoli, conquista il titolo ancora nelle mani di Parma, causa Coronavirus. Sul piatto un milione di euro con cui la città realizzerà il progetto che ha convinto la giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni e lasciato con un velo di delusione le altre dieci finaliste, tra cui Taranto che correva con la grecìa salentina e Bari.

«È un anno complicato per tutti. Stiamo cercando di sostenere in ogni modo le attività culturali e turistiche e la designazione oggi della capitale italiana della cultura per il 2022 è un segnale per il futuro, la ripresa. Nel 2022 saremo tornati alla normalità e la cultura e il turismo torneranno importanti e fortissimi come lo erano prima della pandemia» ha dichiarato il ministro Dario Franceschini.

« Procida può essere considerata una metafora di tanti luoghi, di tante amministrazioni, di tante comunità che hanno riscoperto l’entusiasmo e l’orgoglio del loro territorio e che con questo titolo vogliono costruire un riscatto importante per le proprie terre» ha commentato il sindaco Raimondo Ambrosino che ha voluto fare i complimenti alle altre candidate e ai loro progetti. Il filo rosso che legava tutti i dossier era la cultura come motore per lo sviluppo del territorio, soprattutto in un momento in cui il Coronavirus ha messo in pausa e oscurato

«La più piccola delle tre isole del golfo di Napoli ha vinto la concorrenza di altre città bellissime. Il suo mare, i suoi panorami colpiscono al primo impatto e le sue viuzze sembrano essere rimaste ferme nel tempo, lontane dal clamore di Capri o dalla movida ischi tana», ha commentato sui social Vincenzo Spadafora, di origine campana che si è complimentato per la vittoria di Procida.

Nulla da fare per Bari e per Taranto che aveva emozionato i social con il video di presentazione del dossier. «La cura per ogni cosa è l’acqua salata. Sudore, lacrime o il mare» recitava una voce fuori campo citando le parole della scrittrice danese Karen Blixen. Un modo per andare dritto al cuore.