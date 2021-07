Earth overshoot day 2021, terminate le risorse naturali dell’anno. È allarme sovrasfruttamento

Quest’anno, l’Earth overshoot day, o meglio il giorno in cui la Terra esaurisce le risorse naturali previste per tutto il 2021, cade il 29 luglio. Quasi un mese prima rispetto al 22 agosto dell’anno scorso, posticipato grazie, verrebbe da dire in questo caso, a causa della pandemia.

Il Pianeta, dunque, come sta accadendo negli ultimi decenni, da domani va in credito sulle risorse dell’anno successivo in una data molto più che precedente al suo naturale decorso, dimostrando in questo modo il suo esasperato sovrasfruttamento.

Nel 1970, ad esempio, la giornata era caduta il 29 dicembre, e man mano che si è andati avanti, sono state sempre di piú le risorse naturali consumate, per sostenere i ritmi frenetici ed incontrollati della modernità, anticipando così in modo drammatico, questo terribile evento.

La situazione italiana e la campagna “100 giorni di possibilità”

La situazione sull’Earth Overshoot Day dell’Italia è ancora piú drammatica, dato che “il nostro Paese ha esaurito le risorse naturali già il 13 maggio scorso”, comunica il Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che ha l’incarico di monitorare l’impatto ecologico dell’uomo sul pianeta,

Viviamo tutti, individui e comunità, come se avessimo a disposizione poco più di una Terra e mezza, con l’aumento dell’impronta ecologica, che calcola quante e quali risorse consuma ciascuno, e l’aumento della deforestazione.

“Servirebbe un dimezzamento delle emissioni globali di carbonio per poter spostare l’Earth Overshoot Day di 93 giorni, ovvero di oltre tre mesi” calcolano gli eseperti, per cercare di recuperare almeno qualche poco.

In occasione del giorno del Sovrasfruttamento della Terra, inoltre, viene lanciata negli Usa la campagna “100 Giorni di Possibilità”, poiché tanti sono i giorni che mancano alla Cop26, conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre prossimi.