Lecce, approvata l’installazione di 5 ecocompattatori per le bottiglie di plastica in PET

È stata approvata oggi dalla giunta comunale di Lecce l’installazione di cinque eco compattatori dedicati alla raccolta delle bottiglie di plastica in PET. Si tratta di piccoli raccoglitori automatici presso i quali ogni cittadino potrà portare le bottiglie di plastica ricevendo in cambio dei punti che garantiscono sconti e buoni da spendere nei negozi del vicinato oppure online.

Gli eco compattatori saranno posizionati in Via del Mercato, presso il Mercato Settelacquare; a Parco Corvaglia, lato Via Pozzuolo, nei pressi del box di alloggiamento dei carrellati condominiali; in piazzetta Monsignor Vito de Grisantis (Mercato S. Rosa), a ridosso dell’edificio del Mercato; in Piazza Bertacchi, Frigole, lato edificio comunale; in Piazzale Cuneo, angolo via Lucca.

I buoni ottenuti tramite la raccolta punti garantiranno uno sconto su Libraccio.it, theFork, Martha’s Cottage, Imask, etc, convenzionati con Coripet, il consorzio volontario, riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in PET.

“La raccolta differenziata dei rifiuti non è solo quella che compiamo nelle nostre case e viene raccolta quotidianamente con il porta a porta, ma anche un insieme di servizi che la città mette a disposizione dei cittadini per destinare i nostri rifiuti ad un pronto riciclo, riuso, riutilizzo, per il bene dell’ambiente e delle future generazioni – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – questa iniziativa si pone in quest’ottica, permetterà a tutti di conferire più comodamente le bottiglie di plastica, con il vantaggio di conseguire una piccola premialità, per significare in maniera simbolica ma chiara che riciclare conviene, che prendersi cura delle nostre città e del nostro ambiente riciclando deve sempre più diventare una prassi quotidiana per tutti noi. Ringrazio il consorzio Coripet per la collaborazione e gli uffici del settore Ambiente per la pronta ed efficiente realizzazione di questo progetto”.