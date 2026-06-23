Dal 24 al 26 giugno 2026, il CNR-NANOTEC di Lecce ospiterà la terza edizione della Conferenza Internazionale EDGE Tech 2026. L’evento si conferma un importante momento di incontro e confronto tra la comunità scientifica, il mondo produttivo e gli stakeholder internazionali impegnati nello sviluppo di tecnologie avanzate per la salute, i materiali innovativi e i sistemi sensoristici di nuova generazione.

Le nuove frontiere della ricerca scientifica

La conferenza offrirà una panoramica sulle più recenti frontiere della ricerca nei settori strategici delle nanotecnologie e della bioingegneria. Verranno affrontati temi di altissimo interesse che spaziano dai biosensori basati su materiali avanzati ai nanomateriali e vettori innovativi per la diagnostica e la terapia. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alle nuove piattaforme microfluidiche e ai dispositivi integrati per lo studio di tessuti e microambienti cellulari complessi.

Tra gli argomenti di maggiore rilievo figurano inoltre le applicazioni emergenti della medicina spaziale e della ricerca in microgravità, ambiti destinati a svolgere un ruolo sempre più cruciale nello sviluppo delle tecnologie biomediche del futuro.

I protagonisti e i grandi speaker internazionali

Nel corso delle tre giornate si alterneranno sessioni scientifiche di alto livello, con il contributo di autorevoli esperti provenienti da università e centri di ricerca di fama internazionale. Tra i key speaker invitati figurano Silvia Giordani (University College Dublin); Christophe Caucheteur (Université de Mons); Teresa Pellegrino (Istituto Italiano di Tecnologia); Alessandro Paccagnella (Università di Padova); Sergey Piletsky (University of Leicester) e Carlo Saverio Iorio (Université libre de Bruxelles)

Spazio ai giovani ricercatori e al progetto PNRR BioTest

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani ricercatori attraverso una ricca sessione poster, concepita per favorire il dialogo interdisciplinare e valorizzare nuove idee e approcci scientifici. I contributi più significativi verranno premiati nel corso della conferenza, con riconoscimenti dedicati ai migliori poster e alle proposte di ricerca più innovative.

La conferenza è organizzata nell’ambito del progetto PNRR BioTest, finanziato dal Ministero della Salute presso il CNR-NANOTEC e coordinato da Elisabetta Primiceri, membro del Comitato Scientifico insieme ad Antonio Turco, Maria Serena Chiriacò e Francesco Ferrara (primi ricercatori del CNR-NANOTEC), e da Viviana Vergaro, professoressa associata dell’Università del Salento.

L’impatto scientifico e territoriale

EDGE Tech 2026 rappresenta un’importante occasione per favorire il dialogo tra discipline, promuovere nuove collaborazioni scientifiche e rafforzare il trasferimento delle conoscenze verso applicazioni ad alto impatto tecnologico e sociale. L’iniziativa contribuisce inoltre a consolidare il ruolo del CNR-NANOTEC e del territorio salentino come punto di riferimento nel panorama internazionale della ricerca e dell’innovazione nei settori delle nanotecnologie, della bioingegneria e della salute.

Informazioni sul programma scientifico, sulle modalità di partecipazione e sull’iscrizione alla diretta streaming dell’evento sono disponibili sul sito ufficiale della conferenza: www.edgetechresearch.it, costantemente aggiornato con tutte le novità relative all’iniziativa.