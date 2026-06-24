Massima attenzione e tolleranza zero contro la criminalità predatoria nel Salento. Nella mattinata di ieri, il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha presieduto una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia. L’incontro è stato convocato d’intesa con il Questore di Lecce, Dott. Giampietro Lionetti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Andrea Siazzu, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. Stefano Ciotti. Al centro del tavolo, la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di Uggiano La Chiesa e nei Comuni limitrofi, colpiti di recente da diversi episodi di furto e tentativi di effrazione in abitazioni private.

Quattro indagati e refurtiva recuperata

Nel corso del vertice è stato fatto il punto sulla tempestiva attività investigativa sviluppata dall’Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lecce. Le indagini hanno già permesso di individuare quattro soggetti, considerati i presunti responsabili di vari episodi di furto.

Nei confronti degli indagati, denunciati a piede libero, l’Autorità Giudiziaria ha emesso decreti di perquisizione. L’operazione dei militari ha portato al rinvenimento e al sequestro di una consistente quantità di beni di presunta provenienza furtiva. Una parte di questa refurtiva è già stata riconosciuta dai legittimi proprietari – che ne avevano sporto denuncia – e verrà restituita a breve.

Più controlli e presidio del territorio

Oltre ai risultati già ottenuti, la riunione ha stabilito una strategia di contrasto ancora più serrata: intensificazione dell’attività info-investigativa; potenziamento dei servizi di presidio e pattugliamento nei Comuni interessati e azione sinergica che unisce prevenzione, capacità d’indagine e vicinanza alle vittime dei reati.

L’appello del Prefetto: “Denunciare sempre, no agli allarmismi”

A margine dell’incontro, il Prefetto Natalino Manno ha voluto lanciare un messaggio chiaro alla cittadinanza, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e residenti: «È importante che gli episodi di furto, anche solo tentati, vengano prontamente denunciati nelle sedi competenti e che i cittadini, lungi dall’alimentare ingiustificati allarmismi, ripongano fiducia nell’operato delle Forze di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria».