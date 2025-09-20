Un ruolo strategico per il Salento, Eleno Mazzotta nominato collaboratore del Presidente della Provincia di Lecce

Un importante incarico di prestigio è stato conferito dalla Provincia di Lecce a un volto noto del mondo delle organizzazioni datoriali. Il Presidente della Provincia, Stefano Minerva, ha nominato il Segretario Generale Nazionale di Federaziende, Eleno Mazzotta, quale suo collaboratore a titolo gratuito, con il compito specifico di “CURARE E COORDINARE I RAPPORTI TRA L’ENTE PROVINCIA DI LECCE E LE PARTI SOCIALI (SINDACATI E ORGANIZZAZIONI DATORIALI)”.

La nomina di Mazzotta (classe ’76), formalizzata ai sensi dell’art. 4, comma 5 dello Statuto della Provincia di Lecce, si inserisce nella facoltà del Presidente di avvalersi di esperti ritenuti in possesso di conoscenze ed esperienze strategiche per lo sviluppo del territorio e della comunità salentina, disposti a collaborare in forma volontaria e non remunerata.

Un nuovo protagonismo istituzionale

Questo conferimento d’incarico non è casuale, ma rispecchia appieno le Linee Programmatiche di mandato del Presidente Minerva, che mirano a disegnare “un nuovo protagonismo della Provincia di Lecce, quale soggetto aggregatore di interessi dell’intero territorio provinciale”. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il dialogo e la collaborazione tra l’Ente e le forze sociali ed economiche del Salento, riconoscendo il ruolo fondamentale di sindacati e organizzazioni datoriali nello sviluppo locale.

Le Dichiarazioni di Eleno Mazzotta

A seguito della nomina, Eleno Mazzotta ha espresso profonda gratitudine e un forte senso di responsabilità.

“Sarà un onore coadiuvare il Presidente nella cura e nel coordinamento dei rapporti con le Parti Sociali e nel supportarlo nel curare le interlocuzioni con i Presidenti delle varie Organizzazioni Sindacali e datoriali del territorio,” ha dichiarato Mazzotta. “Ringrazio il Presidente della Provincia di Lecce per la fiducia riservatami e la Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Loredana Capone e il Consigliere Provinciale delegato a Agricoltura, Pesca, Contenzioso, Trasporti, Parchi Paolo Greco per aver sostenuto con forza la mia nomina.”

Un ringraziamento speciale è andato anche alla sua organizzazione: “Un ringraziamento particolare va all’Organizzazione Federaziende di cui mi onoro da tempo di essere il Segretario Generale Nazionale, alla Presidente Nazionale Simona De Lumè, ai componenti di Giunta Esecutiva e a tutti i componenti del Consiglio Nazionale, nonchè a tutti i Presidenti Provinciali e Territoriali di Federaziende e a coloro che a vario titolo collaborano con la Confederazione.”

Guardando al futuro, Mazzotta ha espresso un augurio ambizioso: “Mi auguro di saper essere all’altezza del ruolo affidatomi e soprattutto di saper essere in grado di contribuire a rendere l’Ente Provincia di Lecce più vicina ai Sindacati e alle Organizzazioni Datoriali del Territorio.”

Verso un coordinamento provinciale

Il neo-collaboratore ha già delineato i primi passi operativi: “Sarà mia premura contattare a breve i Presidenti e i Direttori dei Sindacati e delle Organizzazioni Datoriali del Territorio al fine di procedere alla costituzione formale di un coordinamento provinciale che sarà lo strumento per interagire in forma partecipata con l’Ente Provincia.”

L’iniziativa si basa sulla volontà della Provincia di Lecce di assicurare a tutte le parti sociali del territorio “pari opportunità in uno spirito di sincera e fattiva collaborazione,” ponendo le basi per una governance territoriale più inclusiva e concertata.

La nomina di Eleno Mazzotta si configura dunque come un ponte fondamentale tra l’istituzione provinciale e il tessuto produttivo e lavorativo salentino, mirando a una cooperazione strutturata per affrontare le sfide e cogliere le opportunità di sviluppo del territorio.