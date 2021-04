Elezioni comunali, nasce il comitato promotore “Uniti per Taviano” composto da tre avvocati

Nasce un nuovo comitato promotore in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno dopo l’estate a Taviano. Il comitato promotore composto dagli avvocati Carlo Portaccio (ex sindaco), Biagio Palamà e Antonio Pasca lancia il progetto «Uniti per Taviano».

«Quando la piena consapevolezza delle proprie idee politiche non sminuisce e non prevarica quella degli altri, ma conduce al rispetto reciproco delle differenze, che sono la vera ricchezza di una comunità. Quando la propria storia politica non è migliore di quella degli altri, ma rappresenta una parte della complessa vita sociale del tuo paese. Quando l’odio e l’invidia non sono i sentimenti ispiratori di un progetto politico. Quando la passione politica ti permette di far nascere, progettare e realizzare i tuoi sogni più veri, svincolandoti dall’ossessione del risultato elettorale. Quando tutto ciò si verifica – si legge nel comunicato – accade che la forza di quell’idea politica feconda in libertà e verità tutte le donne e gli uomini che l’hanno condivisa, disponendoli al confronto con le multiformi esperienze della città, educando al rispetto della dignità di tutti e salvaguardando i diritti dei più deboli e bisognosi».

«Ed accade – scrivono – che si riesca finalmente a porre un freno al degrado morale della politica dei faccendieri e degli speculatori, alla politica del clientelismo sterile e fine a se stesso, dando voce ad ogni membro della nostra comunità realizzando così, con il concorso di tutti, la Taviano delle grandi intuizioni, delle importanti scelte amministrative; la Taviano della Cultura e della Impresa, della Socialità accentuata e dell’Associazionismo prorompente, facendo così sintesi delle differenze che sapranno irrobustire un progetto politico condiviso di donne e uomini, giovani e non, Uniti per Taviano intorno a singole e autonome identità politiche, tutte di pari dignità, nell’interesse esclusivo della nostra Città».

Il comitato promotore ritiene che: «In questo nostro tempo sospeso, il filo conduttore deve rimanere quello di una visione programmatica lungimirante, che stimoli nuove riflessioni sui temi umanitari, sulle utopie sociali, sui valori della giustizia e della solidarietà senza infingimenti. È, il nostro, un Progetto che è pronto già all’incontro fruttuoso con altri movimenti cittadini che hanno la stessa ansia di verità e giustizia e che si pongono quale alternativa all’attuale maggioranza di governo della città. Ce la faremo solo se saremo Uniti per Taviano».