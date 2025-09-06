Regionali, Antonio Decaro è il candidato Presidente del centrosinistra “Andiamo a vincere”

“Non potevo girare la spalle alla mia terra e al mio popolo. Andiamo a vincere questa campagna elettorale”. Con queste parole Antonio Decaro ha ufficializzato la sua candidatura a Governatore della Puglia per il centrosinistra. Sarà lui, l’ex Sindaco di Bari, a provare a raccogliere il testimone di Michele Emiliano.

L’annuncio è arrivato dalla Festa dell’Unità di Bisceglie, accanto alla segretaria del Pd, Elly Schlein, accolti da un lungo applauso che ha spezzato la tensione accumulata fino a pochi minuti prima di salire sul palco. Non è un segreto che la scelta del futuro Presidente della Regione Puglia per il centrosinistra sia stata al centro di trattative, a tratti complesse, che hanno tenuto banco in queste settimane sotto l’ombrellone. Fino all’ultimo minuto non era certo il passo indietro dell’attuale numero uno della sede di via Giovanni Gentile. La sua ricandidatura avrebbe potuto rimescolare le carte in tavola quando sembrava tutto definito. Alla fine la tensione è stata spazzata via con l’annuncio, dopo quasi un’ora di ritardo sull’orario previsto.

“Non potevo girare la spalle alla mia terra e al mio popolo, non ho mai girato le spalle alla mia gente e alla mia terra e non lo farò nemmeno stavolta. Mi sono candidato anche perché ho fatto una promessa a un mio amico, e se ci fosse avrebbe detto Antò mena. Donà io da oggi ci sono per te, per voi e per la Puglia tutta. Andiamo a vincere questa campagna elettorale“, ha dichiarato, visibilmente emozionato.

Con la candidatura ufficiale di Antonio Decaro, il centrosinistra pugliese entra ora nella fase calda della campagna elettorale, pronto a sfidare le altre forze in campo con l’obiettivo di costruire un futuro condiviso per la Regione.