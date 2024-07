Elezioni RSU del Gruppo Florence di Nardò,  la soddisfazione di Femca Cisl

Le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie presso il Gruppo Florence di Nardò – Divisione Barbetta, Settore Tessile, si sono concluse con un’importante vittoria della Femca Cisl, che ha ottenuto 73 voti, superando Uiltec Uil (44 voti) e Filctem Cgil (33 voti). Questo risultato consolida la posizione della Femca Cisl come organizzazione sindacale di riferimento all’interno del polo tessile neretino.

Sergio Calò, Segretario Generale Femca Cisl Lecce, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: “Ringraziamo i lavoratori per la fiducia accordataci. Il nostro impegno sarà quello di qualificare e rafforzare le competenze delle RSU, per tutelare al meglio gli interessi dei lavoratori in un contesto internazionale complesso come quello del Gruppo Florence, composto da oltre 40 aziende del settore.”

Le RSU: un ruolo fondamentale nell’era dei grandi gruppi

In un’epoca caratterizzata dalla crescente concentrazione del potere economico nelle mani di grandi gruppi multinazionali, il ruolo delle RSU diventa sempre più cruciale per la tutela dei diritti dei lavoratori. Le RSU, infatti, rappresentano i lavoratori nelle trattative con i datori di lavoro e svolgono un ruolo fondamentale nel:

– Contrastare l’asimmetria informativa: le grandi aziende spesso dispongono di maggiori risorse e conoscenze rispetto ai singoli lavoratori. Le RSU, formate da persone esperte e preparate, possono colmare questo divario e garantire che i lavoratori non siano penalizzati durante le trattative o le decisioni aziendali;

– Proteggere i posti di lavoro: le acquisizioni aziendali e le ristrutturazioni possono portare a esuberi e perdite occupazionali. Le RSU possono negoziare accordi di salvaguardia per i lavoratori, come piani di mobilità interna o ammortizzatori sociali;

– Promuovere il dialogo costruttivo: le RSU possono facilitare il dialogo tra lavoratori e datori di lavoro, creando un clima di collaborazione e di reciproco rispetto. Questo può contribuire a prevenire conflitti e a trovare soluzioni condivise ai problemi aziendali;

– Difendere i contratti collettivi nazionali di lavoro: le acquisizioni aziendali possono mettere a rischio l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Le RSU possono vigilare sul rispetto dei contratti e denunciare eventuali irregolarità.

Formazione e coordinamento: la chiave per un futuro sicuro

La formazione di RSU informate e preparate è un investimento fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori e per garantire un futuro più sicuro in un’economia in continua evoluzione. Oltre alla formazione, è importante che le RSU si coordinino tra loro e con l’organizzazione sindacale per creare una rete di solidarietà e di supporto reciproco. In questo modo, i lavoratori potranno affrontare uniti anche le sfide poste dalla globalizzazione e dalla concentrazione del potere economico.

L’impegno della Femca Cisl sarà quello di continuare a lavorare per il rafforzamento delle RSU e per la tutela dei diritti dei lavoratori in un contesto sempre più complesso e sfidante.