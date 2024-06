Elezioni RSU e RLS alla Ntc Porsche Engineering di Nardò, trionfa la Fim Cisl Lecce

Un successo importante per la Fim-Cisl Lecce alle elezioni per la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) e la RLS (Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza) presso la Ntc Porsche Engineering Srl di Nardò, realtà strategica nel panorama industriale salentino.

La Fim-Cisl si conferma come prima organizzazione sindacale all’interno del sito, conquistando ben 2 RSU e l’elezione di RLS. Un risultato che consolida ulteriormente il suo ruolo di riferimento sindacale per il sito NTC e per l’intero territorio leccese. Un traguardo significativo che premia il lavoro costante e la dedizione della Fim-Cisl nel rappresentare e difendere i diritti dei lavoratori.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato che rappresenta un attestato di stima da parte dei lavoratori nei nostri confronti della”, dichiara Maurizio Longo, Segretario Generale della Fim-Cisl Lecce. “Questa vittoria rafforza il nostro impegno a costruire un dialogo costruttivo con l’azienda, volto a favorire la crescita e lo sviluppo del sito NTC, che rappresenta una realtà fondamentale per l’economia del nostro Salento”.

L’impegno della Fim-Cisl sarà quello di garantire al sito Ntc un clima di sana collaborazione e di promuovere iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita dei lavoratori. La Fim-Cisl si pone come punto di riferimento per tutti i lavoratori e le lavoratrici, pronta ad affrontare le sfide future con tenacia e dedizione.

“Nel congratularci con Fim Cisl Lecce per l’importante risultato ottenuto”, afferma Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce, “vogliamo ribadire il nostro impegno quotidiano nel rappresentare e tutelare i lavoratori, i loro diritti e la loro sicurezza”.

Questo successo rappresenta, insomma, un passo importante per la Fim-Cisl Lecce nel suo impegno a favore dei lavoratori e delle lavoratrici del Salento.

(In copertina ph. Maurizio Longo, Segretario Generale Fim Cisl Lecce)