Elezioni Rsu, nel comparto Sanità trionfa la Cisl Fp Lecce. Boom di preferenze per Antonio Piccinno

Una una vittoria schiacciante per Cisl Funzione Pubblica di Lecce celebra nelle recenti elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) che si sono svolte dal 14 al 16 aprile nelle strutture sanitarie della provincia. I risultati, ancora parziali in attesa dello spoglio negli altri comparti, confermano il sindacato come forza trainante nel pubblico impiego, testimoniando la fiducia e il sostegno dei lavoratori.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera il successo personale di Antonio Piccinno, coordinatore Sanità Cisl Fp Lecce, che ha ottenuto un consenso straordinario, sfiorando le 500 preferenze e risultando il candidato più votato in assoluto all’interno dell’Asl di Lecce. Questo dato evidenzia la stima e la credibilità di Piccinno, riconosciuto come un punto di riferimento fondamentale per i lavoratori della sanità.

“Siamo immensamente soddisfatti dei risultati ottenuti – dichiara Fabio Orsini, Segretario Generale FP CISL Lecce – Questo successo è il frutto dell’impegno, della dedizione e della sinergia di tutta la nostra squadra. Il risultato eccezionale di Antonio Piccinno, con un numero di voti senza precedenti, è un riconoscimento del suo lavoro instancabile e della sua capacità di rappresentare le esigenze dei lavoratori. La CISL FP Lecce continuerà a lavorare con passione e determinazione per tutelare i diritti e migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario.”

La Cisl Fp Lecce ha tenuto a ringraziare tutti i candidati e i sostenitori per il loro contributo e rinnova il proprio impegno a portare avanti le istanze dei lavoratori, promuovendo un sistema sanitario pubblico di qualità e ambienti di lavoro dignitosi e rispettosi.