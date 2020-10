Nuove nomine nella Diocesi di Lecce, a Trepuzzi lascia don Enrico Chirizzi. Al suo posto Don Emanuel Riezzo

È ancora tempo di cambiamenti e di avvicendamenti nella diocesi di Lecce. Questa mattina, infatti, l’arcivescovo metropolita del capoluogo, Mons. Michele Seccia, ha effettuato alcunenuove nomine.

Don Emanuel Riezzo verrà presentato il prossimo 18 ottobre alle ore 18,30 presso la parrocchia San Michele Arcangelo a Trepuzzi, dove si recherà in qualità di amministratore parrocchiale, succedendo a don Enrico Chirizzi, che ha presentato le sue dimissioni per motivi di salute, dopo aver svolto il suo ministero di parroco nella medesima comunità per oltre 17 anni. Don Emanuel lascia così la segreteria dell’arcivescovo dove ha prestato servizio negli ultimi due anni.

L’arcivescovo ha provveduto anche a nominare tre nuovi assistenti diocesani di Azione Cattolica: si tratta di don Federico Andriani, che si occuperà del Movimento studenti (Msac), don Cosimo Marullo, che seguirà l’Acr e don Luca Bisconti che curerà il settore degli Adulti.

I ringraziamenti della presidenza diocesana di Azione cattolica agli uscenti mons. Gino Scardino e don Sandro Quarta rispettivamente già assistenti del settore Adulti e del Msac.