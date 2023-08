‘Erba infestante sulla Lecce-San Cataldo, intervenga subito il Comune’, il monito del Movimento Regione Salento

La strada che collega Lecce alla marina di San Cataldo non brilla certo per manutenzione. Con una nota stampa, il coordinamento del capoluogo del Movimento Regione Salento mette il dito nella piaga delle erbe infestanti che spuntano ormai dallo spartitraffico e rischiano di invadere la carreggiata mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti.

‘Il taglio dell’erba infestante che cresce lungo i bordi stradali, invadendo pericolosamente le arterie stradali, è un aspetto critico per la sicurezza – scrive in una nota Giancarlo Capoccia -. È bene, forse, ricordare all’ Amministrazione Comunale che la manutenzione delle strade è un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza di chi le utilizza e queste sono una componente essenziale delle infrastrutture di una comunità e hanno un impatto significativo sulla mobilità e sulla sicurezza stradale. La loro manutenzione va vista come un investimento cruciale per la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini perché garantire strade sicure non solo riduce il rischio di incidenti, ma promuove anche una migliore mobilità, un’economia più forte e un ambiente più sano’.

L’estate di San Cataldo purtroppo è stata funestata dal grave incendio che si è abbattuto a ridosso del Villaggio Adriatico, creando gravi criticità. Il rilancio della marina non può che passare da una dose ulteriore di amore e attenzione che proprio dalla cura delle strade ‘per’ e ‘da’ San Cataldo deve partire immediatamente. Certamente una vicenda legata alla sicurezza, ma qui conta anche il decoro urbano.

‘Purtroppo le condizioni delle nostre strade stanno peggiorando sempre di più –conclude Capoccia -. Non solo crepe, buche, pavimentazioni deteriorate e ripristini non effettuati a regola d’arte che mettono a rischio sia la sicurezza dei conducenti che la durata dei nostri veicoli, ma anche la presenza dell’erba infestante che cresce a bordo strada e/o addirittura anche sotto le barriere New Jersey è diventata una costante. Si dimentica che le strade sono le arterie vitali della nostra città e sono il mezzo attraverso il quale tutti noi ci spostiamo per raggiungere i luoghi di lavoro, le scuole e le mete di svago’.