Nel Pta del Distretto di Maglie la tecnologia per eseguire gli esami radiologici più importanti

Un presidio all’avanguardia, dove è presente tutta la tecnologia necessaria per eseguire gli esami radiologici più importanti.

È questo il messaggio che il direttore del Distretto Socio Sanitario di Maglie, Aldo Schiavano, ha voluto inviare – attraverso una lettera – ai medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta del territorio: 12 comuni compresi nella fascia tra Corigliano e Otranto, passando per Scorrano e Maglie, per una popolazione di quasi 56mila residenti.

Si tratta di un vademecum per rammentare ai medici di base e ai cittadini che il Servizio di Radiologia Distrettuale, attivo all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza di Maglie, assicura esami di radiologia tradizionale (rx colonna, torace, segmenti scheletrici ecc.), ecografie internistiche (addome, tiroide ecc) e un servizio di Senologia clinica (visita senologica, mammografia ed ecografia mammaria).

“Da alcuni anni è garantito il programma di Screening mammografico riservato alle donne da 50 a 69 anni con esecuzione di mammografia periodica (a chiamata diretta) e, ove si renda necessario l’approfondimento diagnostico, di ulteriori proiezioni mammografiche ed ecografia mammaria”, afferma Aldo Schiavano.

“Nel Servizio di Screening – prosegue – sono impegnati la dr.ssa Maria Salvati, il dr. Giuri e la dr.ssa Mancarella con la collaborazione dei tecnici di radiologia provenienti dal ‘Vito Fazzi’. Sia le prestazioni di senologia clinica – prosegue – sia quelle in regime di screening senologico si avvalgono di un mammografo di ultima generazione dotato di tomosintesi, una tecnologia 3D in grado di individuare lesioni tumorali molto piccole con una elevata accuratezza diagnostica”.

Le altre prestazioni

Da gennaio 2019, inoltre, vengono erogate prestazioni di ecografia interventistica. In particolare gli esami specialistici di agoaspirato e agobiopsia della mammella sia previo invio da parte dei medici del territorio (per pazienti già in possesso di esami strumentali e di laboratorio e di valutazione clinica) sia come procedura successiva, nei casi in cui è necessario giungere ad una ulteriore definizione diagnostica. Gli agoaspirati vengono effettuati dalla dr.ssa Mancarella ogni mercoledì dalle 9 alle 13, previa valutazione preliminare nei giorni di lunedì e martedì.

Infine, nell’ambulatorio vengono erogate prestazioni ecografiche specialistiche quali le ecografie muscolo-scheletriche e le ecografie prostatiche trans-rettali garantite dal dr. Giuri.

A chi rivolgersi

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è sempre possibile telefonare ai numeri 0836/420282, 0836/420111 (centralino) e 0836/420275 (fax), senza dimenticare che la dr.ssa Francesca Tarantino, responsabile di tutte le attività specialistiche, è a disposizione di utenti e addetti ai lavori.

I professionisti impegnati

Punti di riferimento di questa attività sono i medici radiologi dr. Silvano Giuri e dr.ssa Ilaria Mancarella, coadiuvati dalla storica figura del tecnico di radiologia Tommaso Giustiziero e dalle infermiere Patrizia De Matteis e Anna Maria Miggiano.