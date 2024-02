Il  pittore salentino Maurizio Maglio sbarca  negli Usa

Le prestigiose rassegne artistiche “Menotti Art Festival” e “Spoleto Meeting Art” sbarcano in questi giorni negli Usa alla fiera internazionale d’arte “Los Angeles Art Show”, che si svolge da oggi mercoledì 14 a domenica 18 febbraio.

Tra gli artisti da tutto il mondo che verranno presentati c’è il pittore neretino Maurizio Maglio, 56enne artista naif conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero.

Maglio è di casa allo Spoleto Art Festival, essendo stato più volte premiato in questa rassegna: nel 2015 e nel 2022 nella sezione Pittura, nel 2016 nella sezione Letteratura. L’artista adesso passa così dalla prestigiosa kermesse umbra alla presentazione oltreoceano.

Un appuntamento che prevede alcuni passaggi anche alla celebre Maratona di New York in programma a novembre.

Il nome di Maglio, infine, comparirà in un numero speciale in lingua inglese, curato da Paola Biadetti, della rivista “Go Magazine”, che si occupa di aggiornamenti e approfondimenti sul mondo dell’arte ed è diretta da Luca Filipponi.