“Essere leader al femminile”, si chiude il corso di formazione del Soroptimist Lecce

Si chiuderà domani, venerdì 12 febbraio, alle ore 16.00, con una tavola rotonda online dal titolo “Essere leader al femminile”, il corso grazie al quale il Soroptimist International Lecce – riconoscendo il ruolo della formazione come elemento che può favorire la crescita personale e professionale – ha inteso aiutare le donne del territorio a superare alcuni ostacoli tipici che ne frenano l’affermazione all’interno delle organizzazioni, rendendole più consapevoli dei propri punti di forza, livellando il campo di gioco per competere alla pari, attraverso il percorso gratuito di alta formazione sulla leadership femminile “Find the leader in you”, organizzato insieme alla Camera di Commercio di Lecce e Aidp Puglia.

Durante l’evento convegnistico si forniranno risposte ad alcuni dei quesiti che hanno caratterizzato il percorso di self-empowerment, nel quale, sfatando il mito della declinazione di leadership al maschile, ogni partecipante ha potuto elaborare un modello nel quale riconoscersi.

Il percorso formativo ha visto una folta, interattiva ed entusiasta partecipazione, oltreché la presenza di numerosi esperti, manager, executive coach, hr consultant e ha conseguito, come outcome sulle partecipanti, l’acquisire consapevolezza e strumenti per esercitare la leadership con convinzione e naturalezza.

La tavola rotonda sarà un momento di sintesi e riflessione di approcci diversificati al tema della leadership (da quello sociologico, a quello psicologico e filosofico), grazie anche all’intervento di testimonianze al femminile di leadership, agita in diversi ed eterogenei contesti professionali, imprenditoriali e sociali e di quanto il Soroptimist International sia impegnato a disseminare una leadership responsabile ed inclusiva.

Il programma

Dopo l’introduzione del moderatore Alessia Ferreri, Presidente Soroptimist Club Lecce, sarà la volta dei saluti di Francesco De Giorgio – Segretario Generale Camera di Commercio Lecce e Francesco Amendolito – Presidente Aidp Puglia.

Seguiranno, poi, gli interventi di: Omar Gelo – Docente di Psicologia dinamica Unisalento; Maria Mancarella – Sociologa; Giacomo Fronzi – Filosofo; Wilma Malucelli – Past President Nazionale Soroptimist d’Italia.

Al termine si svolgeranno le testimonianze di Leadership al femminile a cura di Claudia Pastorelli – Direttore Vicario INAIL Regione Puglia; per le libere professioni, Stefania Monosi – Presidente Ordine Notarile Lecce; per la giustizia, Rita Russo – Direttore Casa Circondariale di Lecce; per le forze dell’ordine, Sandra Meo – Primo Dirigente della Polizia di Stato e Capo di Gabinetto della di Questura Lecce; Silvia Madaro – Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore A. De Pace- Lecce; per il terzo settore, Maria Cristina Rizzo – Presidente Fondazione Le Costantine; per la sanità: Assunta Tornesello – Dirigente Oncoemaologia Pediatrica Vito Fazzi Lecce.

Le conclusioni saranno affidate a Mariolina Coppola – Presidente Nazionale Soroptimist International d’Italia

“Nell’aiutare, ieri, il processo di emancipazione delle donne e oggi, nel cercare di capire e governare i cambiamenti che stanno avvenendo in una società contemporanea così frammentata – afferma il presidente del Club di Lecce Alessia Ferreri – il Soroptimist club Lecce ha fortemente voluto promuovere questa iniziativa, un’azione positiva tesa ad incidere sulle politiche di genere territoriali”

L’evento è libero e gratuito sulla piattaforma zoom.

Per partecipare inviare mail a: soroptimistlecceformazione@gmail.com.

Per informazioni e dettagli si potrà consultare il sito del Soroptimist.