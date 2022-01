Eugenio Vilei, nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’ospedale di Scorrano

Eugenio Vilei è stato nominato nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia-UTIC del Presidio Ospedaliero di Scorrano, dopo averne svolto le funzioni negli ultimi anni.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Perugia con il massimo di voti, si è specializzato in Cardiologia presso l’Università degli studi di Modena.

Ha operato nell’Azienda Sanitaria di Lecce sin dall’inizio della sua attività professionale svolta presso reparti di Terapia Intensiva Cardiologica, divenendo giovanissimo Assistente di ruolo presso la Divisione di Cardiologia-UTIC dell’Ospedale di Casarano.

Responsabile nel Presidio Ospedaliero di Maglie-Scorrano-Poggiardo del Dy Hospital e Centro Ipertensione presso l’ex Ospedale di Maglie, successivamente titolare di Incarico Dirigenziale di Struttura a valenza Dipartimentale di Cardiologia nello stesso Presidio.

Membro dal 1988 dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), nella quale ha ricoperto il ruolo di Consigliere Regionale dal 2015 al 2021.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ha partecipato a numerosi studi clinici di rilevanza nazionale ed internazionale come Principal Investigator, nonché a numerosi corsi di aggiornamento e congressi organizzati dalle più prestigiose, per profilo scientifico e culturale, società nazionali ed internazionali operanti nel campo cardiovascolare, quasi sempre come relatore/moderatore/discussant.

Specialista anche in Medicina Legale, è membro del Gruppo Interdisciplinare di Studio Danno Iatrogeno, istituito presso l’Istituto di Medicina Legale della Seconda Università degli studi di Napoli nell’ambito della Task Force nazionale sulla Malpractice Medica, diretto dal prof. Luigi Palmieri, nonché membro della Commissione Nazionale per il Rischio Clinico istituita dalla Cisl Medici Nazionale.

Fa parte dell’International Society of Cardiovascolar Ultrasound.

Ha partecipato a corsi di management sanitario tra i quali il Corso di Perfezionamento in “Formazione clinica, comunicazione e management in cardiologia” presso l’Università degli studi di Padova e il Corso “Ippocrate” presso SDA Bocconi School Management di Milano.