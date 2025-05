L’Europa che Cura, incontro a Copertino su politiche sanitarie, comunicazione e il ruolo chiave dei professionisti

Un appuntamento di sicuro interesse si terrà sabato 24 maggio 2025, alle ore 18.30, nella suggestiva cornice del Castello di Copertino. L’incontro, intitolato “Le politiche dell’Unione Europea a sostegno della sanità pubblica. Comunicazione efficace ed il ruolo dei professionisti nella promozione della salute“, si propone di fare luce su un tema cruciale per il benessere dei cittadini europei e del territorio salentino.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’Associazione Pro Loco APS ‘F. Verdesca’ di Copertino e Distopia Culturale, gode del patrocinio della Città di Copertino, dell’ASL Lecce, dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce, dell’Università del Salento, della Provincia di Lecce e della Direzione Regionale Musei nazionali di Puglia – Castello di Copertino, a testimonianza della rilevanza e della sinergia di intenti che animano l’evento.

Il programma prevede un’introduzione a cura di Fabiana Nuccetelli, Psicologa e Psicoterapeuta, nonché Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università del Salento. La sua analisi si concentrerà sul nodo nevralgico dell’efficacia della comunicazione in ambito sanitario e sul ruolo imprescindibile che i professionisti della salute rivestono nella promozione di stili di vita sani e nella prevenzione delle malattie. In un’era caratterizzata da una sovrabbondanza di informazioni, spesso contraddittorie o fuorvianti, la capacità dei professionisti di comunicare in modo chiaro, empatico e basato sull’evidenza scientifica si configura come un elemento fondamentale per orientare le scelte dei cittadini e rafforzare la fiducia nel sistema sanitario.

A seguire, l’intervento di un ospite d’eccezione: l’On. Prof. Ignazio Marino, Eurodeputato e membro attivo della Commissione Sanità Pubblica dell’UE. La sua disamina si focalizzerà sulle politiche adottate dall’Unione Europea a sostegno della sanità pubblica.

Come noto, sebbene l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sanitari rimangano primariamente una responsabilità degli Stati membri, l’UE svolge un ruolo complementare cruciale. Gli obiettivi delle politiche sanitarie europee spaziano dalla protezione e dal miglioramento della salute dei cittadini al sostegno della modernizzazione delle infrastrutture sanitarie, passando per il miglioramento dell’efficienza dei sistemi sanitari e il rafforzamento della preparazione e risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere. L’intervento di Marino offrirà una prospettiva privilegiata sulle strategie e le iniziative messe in campo a livello europeo per affrontare le sfide sanitarie contemporanee e future.

L’incontro sarà arricchito dal “Laboratorio di idee” L’intelligenza artificiale al servizio del territorio, curato da Paolo Papapietro.

Coordinatore Divisioni Politiche, Sociali e Welfare della LUM School of Management – Università LUM. Questo spazio di riflessione aggiungerà un elemento di innovazione, esplorando le potenzialità dell’intelligenza artificiale come strumento a supporto del sistema sanitario locale e del benessere della comunità.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per cittadini, professionisti del settore sanitario, amministratori e chiunque sia interessato a comprendere più da vicino le dinamiche delle politiche sanitarie europee e l’importanza cruciale di una comunicazione efficace per la promozione della salute. La suggestiva cornice del Castello di Copertino contribuirà a creare un’atmosfera stimolante per il confronto e lo scambio di idee.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 349.1246462.