Mercatini, fiere, animazione e iniziative per i quartieri. A Lecce torna un Natale “normale”

La giostra meravigliosa, mercatini e fiere in Piazza Mazzini; la Fiera di Santa Lucia nel Chiostro dei Teatini; il Presepe artistico in Piazza Duomo; il Natale nei Quartieri e appuntamenti dedicati ai bambini; musica nei mercati, street band e zampognari; concerti nelle chiese e i beni artistico-architettonici aperti a cittadini e turisti.

Sono queste le iniziative poste in essere dall’Amministrazione Comunale di Lecce, in occasione delle festività natalizie nella “Capitale del Barocco”, un ricco programma presentato questa mattina presso l’Open Space di “Palazzo Carafa”.

“Abbiamo messo in piedi un ricco programma e quest’anno siamo partiti in anticipo e mai come adesso ritengo indispensabile trasmettere e fare sentire l’atmosfera tipica del Natale. Avremo tante iniziative: i concerti nelle chiese, l’animazione per strada, eventi nella Villa Comunale per i bambini e un occhio particolare ai quartieri dove si svolgeranno manifestazioni nelle parrocchie, come la tombolata itinerante”, ha affermato l’Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Spettacolo del capoluogo Paolo Foresio.

“Sarà un Natale ‘normale’, c’è bisogno di tornare alla normalità, di tornare ad abbracciarci, ma sempre con grande precauzione, perché, ahimè, i numeri di queste ultime ore, ci fanno capire che il covid è ancora tra noi.

Perché venire a Lecce a Natale? La nostra città è già bellissima – ha concluso Foresio – e in questo periodo si respira un’atmosfera magica. Ci sono tante iniziative e ogni giorno ci sarà qualcosa da fare e devo dire che i primi numeri riscontrati ci trasferiscono un certo ottimismo”

“Ci saranno tantissime iniziative nel corso di queste festività natalizie – ha dichiarato, invece, l’Assessore alla Cultura Fabiana Cicirillo – come l’apertura dei nostri beni, concerti nelle chiese, laboratori per i bambini e le mascotte gireranno per la città. Una serie di eventi non solo per i cittadini, ma anche per i turisti, nella speranza che siano tanti”.

La viabilità

Infine, novità dal punto di vista della viabilità. Dall’8 dicembre, all’8 gennaio, torna la sosta a pagamento anche nei giorni festivi. Inoltre, sempre nello stesso periodo, Sgm e Comune attiveranno alcuni servizi. Nelle giornate festive il trasporto pubblico sarà gratuito e nello stesso periodo, tutti i giorni, è stato istituito un servizio di navetta gratuita attivo dal lunedì al giovedì dalle 18.00 alle 23.00 e dal venerdì alla domenica, dalle 18.00 all’una.

“Con un calendario di eventi così ricco ci aspettiamo un grande afflusso di visitatori in città, motivo per il quale, per la prima volta, abbiamo istituito nella giornate di sabato, domenica e festivi, la gratuità del servizio pubblico”, ha chiosato l’Assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis

“Ci sarà anche il servizio di navetta gratuita. Introdurremo, inoltre, il pagamento della sosta tariffata, anche perché può fare da leva per incentivare il servizio pubblico. L’invito è quello di lasciare l’auto a casa e utilizzare i servizi alternativi. Da oggi partirà una campagna di comunicazione con Sgm, grazie all’utilizzo dei social, di manifesti 6×3 e locandine da distribuire in città”.