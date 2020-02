Ambiente e qualità della vita, un evento di Cambiamo per discutere se “c’è un modo per salvare il Salento”

«Ambiente e qualità della vita: c’è un modo per salvare il Salento?». È questo il titolo di un importante evento politico-culturale organizzato dal Coordinamento Cittadino di Lecce di “Cambiamo” che giovedì 20 febbraio, alle ore 18.30, si ritroverà alla Fondazione Palmieri (in vicolo dei Sotterranei, a Lecce) per discutere su un tema importante e delicato insieme al prof. Pasquale Cavaliere, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento. All’incontro – il cui ingresso è libero – sono invitati a partecipare cittadini e associazioni ambientaliste.

Il programma

Dopo il saluto di Federica De Benedetto, Coordinatrice Regionale di Cambiamo e di Riccardo Monteduro, Coordinatore Provinciale di Cambiamo, introdurrà l’argomento Wojtek Pankiewicz, Coordinatore Cittadino di Cambiamo. Alla relazione del prof. Pasquale Cavaliere faranno seguito due interventi programmati, da parte di Elia Franchini, delegata cittadina ai Beni Culturali, Ambiente e Turismo di Cambiamo ed Elisabetta Pagliara, delegata cittadina alla Qualità della Vita, Benessere fisico, mentale e spirituale. Si aprirà quindi il dibattito.

«Cambiamo e l’ambiente è la nostra sfida per il futuro. Tra i punti principali del nostro impegno al servizio di Lecce e del Salento ci saranno, infatti, le questioni ambientali, dalla lotta contro l’inquinamento alla promozione delle politiche ecologiche. Che cosa possiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Ce lo faremo dire dai luminari come il prof. Pasquale Cavaliere, dagli esperti, dalle associazioni, dai cittadini. Ecco il perché dell’incontro, il primo di una serie, poiché noi amiamo la politica progettuale» ha dichiarato il Coordinatore Cittadino di Cambiamo, Wojtek Pankiewicz.

