Ridurre le disuguaglianze educative e promuovere l’inclusione, si conclude il progetto Cambio Rotta

Si concluderà questo pomeriggio, alle ore 16.00, presso il Castello di Copertino l’evento di chiusura di un importante progetto dedicato alla lotta alla povertà educativa, finanziato dal Dipartimento per le politiche di coesione. L’iniziativa rappresenta un impegno concreto per garantire a tutti i bambini, in particolare ai minori target di età compresa tra i 5 e i 10 anni, le stesse opportunità di crescita e formazione, preparandoli alle sfide del futuro.

Ente capofila del progetto è la cooperativa sociale Fantasylandia, che vanta la collaborazione di diversi istituti comprensivi presenti sul territorio salentino: Istituto Comprensivo Polo 1 di Copertino, Istituto Comprensivo Polo 1 e 2 di Leverano, e Istituto Comprensivo Polo 1 di Porto Cesareo.

Un percorso condiviso volto a creare un sistema di interventi e attività finalizzati a ridurre le disuguaglianze educative e promuovere l’inclusione.

Ospite di eccezione dell’evento sarà lo psicopedagogista Stefano Rossi, che condividerà le sue riflessioni e le strategie per supportare i bambini più vulnerabili e favorire un ambiente educativo più equo e stimolante.

L’evento rappresenta un momento di confronto e riflessione su un tema cruciale per il presente e il futuro delle nuove generazioni, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno di tutti verso un’educazione più giusta e accessibile.