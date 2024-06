ITS Mobilità Sostenibile – Aerospazio, orientamento e opportunità per il futuro a Tricase

Giovedì 6 giugno 2024, dalle 17.00 alle 20.00, la sede del Gal Capo di Leuca in Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone) a Tricase ospiterà un evento di fondamentale importanza per gli studenti delle scuole superiori salentine che si apprestano a fare una scelta cruciale per il loro futuro: l’orientamento tra il mondo dell’Università e il sistema degli Istituti Tecnici Superiori.

L’appuntamento, organizzato dall’ITS Mobilità Sostenibile – Aerospazio, contraddistinto dal claim “La tua scelta per volare in alto”, in collaborazione con Adecco, rappresenta un’occasione imperdibile per conoscere da vicino un percorso formativo d’eccellenza che apre le porte a carriere professionalmente ambiziose nel settore della mobilità sostenibile e dell’aerospazio.

Il programma

Nel corso dell’evento interverranno: Antonio Ficarella, Presidente ITS Mobilità Sostenibile -Aerospazio; Antonio Ciriolo, Presidente Gal ‘Capo di Leuca’; Valentino Nicolí, Presidente Confindustria Lecce; AnnaLena Manca, Dirigente Scolastica IISS ‘Don Tonino Bello’ – Liceo Artistico ‘Nino Della Notte’, Tricase/Alessano/Poggiardo; Rita Melcarne, Branch Manager Adecco Italia Spa e Daniela Talà, Sviluppo Lavoro Italia SPA – Qualificazione Servizi e Politiche nelle Università e negli ITS.

Durante la manifestazione, arricchita anche dalle testimonianze dei corsisti che frequentano nelle sedi di Alessano e Tricase il primo corso ITS per “Tecnico nella Manutenzione del Motore Navale ed Aereo”, i riflettori saranno puntati su due aspetti chiave: L’orientamento: grazie alla presenza di esperti, gli studenti avranno l’opportunità di ricevere supporto e consulenza per compiere una scelta consapevole e ponderata sul loro futuro accademico e professionale; Le opportunità: Adecco, leader mondiale nei servizi Human Resources, illustrerà ai giovani i vantaggi e le concrete prospettive lavorative offerte dall’apprendistato, un vero e proprio trampolino di lancio per un ingresso sicuro e gratificante nel mondo del lavoro.

L’offerta formativa dell’ITS Mobilità Sostenibile – Aerospazio, con sede a Brindisi presso la Cittadella della Ricerca ma ramificato su tutto il territorio pugliese, propone un’ampia gamma di corsi, tutti caratterizzati da un eccellente placement lavorativo.

Giovedì 6 giugno a Tricase, dunque, sarà un’occasione preziosa per:

– scoprire il mondo degli Its e le loro potenzialità per il futuro professionale;

– conoscere da vicino i corsi offerti dall’ITS Mobilità Sostenibile – Aerospazio;

– ricevere consigli e orientamento per compiere una scelta consapevole sul proprio futuro;

– approfondire le opportunità offerte dall’apprendistato con Adecco.

Un evento da non perdere per tutti gli studenti salentini che desiderano volare in alto e costruire una carriera solida e gratificante nel settore della mobilità sostenibile e dell’aerospazio.