PositivaMENTE: un viaggio nelle emozioni tra cultura e talento

Un evento che unisce intelligenza emotiva, cultura e talento. È questo lo spirito di “PositivaMENTE – Orientare le emozioni”, l’incontro promosso dall’Istituto Comprensivo di Minervino di Lecce, in collaborazione con Lions Club Maglie, Leo Club Maglie e l’Associazione Minervino Minitown.

Un vero e proprio poker d’assi per emozionare e far riflettere, con l’obiettivo di educare bambini e adulti alla gestione consapevole delle emozioni, per una società più sana e meno violenta. L’evento, che si terrà venerdì 4 aprile alle 18:30 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Minervino di Lecce, è il cuore pulsante delle attività culturali che ogni anno accompagnano la realizzazione delle tradizionali Caremme e sarà anche l’occasione per scegliere la giuria che premierà la più originale tra queste creazioni simboliche.

Un viaggio nelle emozioni, guidato dai più giovani

Se c’è qualcuno che vive le emozioni senza filtri, questi sono i bambini. Ed è proprio a loro che è stato affidato il compito di condurre il pubblico in questo viaggio speciale. Giuseppe Macheda e Dante Romanò, giovanissimi autori del libro “Innovazioni e visioni”, offriranno il loro punto di vista sulle emozioni e il cambiamento. A intervistarli ci sarà un altro giovanissimo talento: Salvatore Mariano, già protagonista di diverse interviste per Telerama, che in questa occasione vestirà i panni di “mini-moderatore”.

Ma le emozioni non si raccontano solo con le parole: si vivono, si ballano, si interpretano. Per questo, l’evento vedrà anche l’esibizione speciale dei ballerini della scuola di danza “Artedanza Team”, con in testa due fuoriclasse: Mattia De Giuseppe e Sophie Esposito, campioni del mondo di show dance.

Emozioni e genitorialità: un confronto con gli esperti

A chiudere il cerchio di questa serata dedicata alle emozioni sarà un dialogo tra esperti. La dottoressa Maria Gabriella Piccinno, neuropsichiatra e psicoterapeuta, affronterà un tema cruciale: “La funzione dei genitori nella gestione delle emozioni”. Un argomento delicato e di grande attualità, che sarà approfondito con la guida della dottoressa Donatella De Vito, grazie alla sua esperienza multidisciplinare nel campo dell’educazione.

Le emozioni non hanno età

L’evento si chiuderà con la presentazione della commissione giudicatrice che premierà la Caremma più originale nella storica festa a essa dedicata. Un ulteriore momento di condivisione, che suggella il valore di un’iniziativa capace di coinvolgere grandi e piccoli in un unico, straordinario viaggio nelle emozioni.

Minervino di Lecce si prepara così ad accogliere un evento che non sarà solo un incontro, ma un’esperienza destinata a lasciare il segno.