Al Teatro Apollo una serata su Etica e Deontologia dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

Il Teatro Apollo a Lecce questa sera, dalle ore 18.00, ospiterà l’annuale appuntamento promosso dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce con la Serata dell’Etica e della Deontologia. Un momento di incontro e confronto con gli interlocutori istituzionali dell’Ordine per analizzare al meglio quanto accade nel mondo economico e delle professioni. È l’evento in cui i commercialisti salentini fanno il punto sullo stato e sul futuro della loro professione e sui principi etici e deontologici che li caratterizzano. Come da tradizione in un clima di convivialità la serata è aperta alle famiglie dei dottori commercialisti.

La serata prenderà il via con i saluti istituzionali del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone; del presidente del Consiglio della Regione Puglia, Loredana Capone; del presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino; del presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci e del presidente nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Elbano De Nuccio.

A seguire il giornalista Mauro Giliberti dialoga di Etica con il prete antimafia e antidroga don Antonio Coluccia, con il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Volley Campione del Mondo, Ferdinando de Giorgi, con il senatore della Repubblica già presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle stragi, Giovanni Pellegrino e con il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Ogni chiacchierata viene preceduta da un intervallo musicale a cura dell’Ensemble Jazz del Conservatorio Tito Schipa di Lecce diretta dal maestro Stefano Luigi Mangia.

A seguire la cerimonia di consegna del Premio Equilibrio di bilancio dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce a don Antonio Coluccia, Ferdinando De Giorgi, Assunta Tornesello e ai ragazzi del Bar sociale Alimenta di Lecce.

In chiusura la consegna degli attestati di iscrizione all’Albo professionale ai Commercialisti iscritti da 50 e 25 anni.