L’ex Windsurf non esiste più, completati i lavori di demolizione. Salvemini “ora si vede il mare”

Sono terminati i lavori di demolizione dell’ex “Ex Windsurf” a San Cataldo. L’immobile costruito nel 1972 e abbandonato da molti anni non esiste più. In cinque giorni, la ditta Franco, incaricata dal comune di Lecce, ha ‘liberato’ il paesaggio da una costruzione fatiscente e insicura. Percorrendo la litoranea era impossibile non notare l’imponente rudere a due passi dalla spiaggia, non un bel vedere per i turisti in vacanza nella marina con l’intonaco ormai sbiadito, qualche graffito qua e là e quel potenziale architettonico perso con il trascorrere del tempo. Ora di l’edificio scambiato anche per toilette a cielo aperto rimarrà solo un ricordo.

«Una parte del paesaggio della marina di San Cataldo è stata ripristinata, laddove c’era un muro ora si vede il mare. Interventi come la rimozione dell’ex Windsurf – ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini – ci insegnano che la bellezza del paesaggio è un processo politico. Gli interventi di rigenerazione di San Cataldo, compatibili con il Piano delle Coste, prevedono la creazione di un chiosco con materiali sostenibili laddove prima era presente sulla spiaggia un anacronistico manufatto in cemento».