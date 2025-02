Fabrizio Gargiulo, Dirigente della Squadra Mobile di Lecce promosso Primo Dirigente

Importante riconoscimento per il Vicequestore Fabrizio Gargiulo, che il 24 gennaio è stato promosso per meriti al grado superiore di Primo Dirigente della Polizia di Stato. La sua guida della Squadra Mobile di Lecce è stata caratterizzata da importanti operazioni contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani.

Dopo aver diretto vari Commissariati della Questura di Bari, ha assunto la direzione della sezione “omicidi” della Squadra Mobile di Bari, per poi ricoprire il ruolo di Vice Dirigente, assumendo la direzione della “I sezione Criminalità organizzata” e dell’istituendo “Sisco”. Prima di approdare a Lecce, ha diretto la sezione Investigativa del Servizio centrale Operativo interprovinciale di Bari.

A Lecce, Gargiulo ha saputo mettere a frutto le sue competenze e qualità investigative, portando a termine numerose operazioni di rilievo. Tra queste, spiccano quelle del marzo 2024, quando, in collaborazione con la Polizia bulgara, ha condotto un’operazione che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 22 indagati, coinvolti in un’associazione a delinquere transnazionale dedita alla tratta di giovani donne bulgare, costrette a prostituirsi in Italia; a settembre 2024: nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, ha tratto in arresto il latitante Giovanni Parlangeli, elemento di spicco del clan mafioso Tornese – Padovano; infine a novembre 2024, ha guidato le operazioni di esecuzione di 21 misure cautelari emesse dalla procura distrettuale, smascherando due associazioni di criminalità organizzata attive a Lecce e provincia.

Il Questore, i Dirigenti, i Funzionari e tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura di Lecce si congratulano con il dr. Fabrizio Gargiulo per il prestigioso riconoscimento, augurandogli buon lavoro e nuovi successi.