A Torre dell’Orso “FAI bella l’Italia”, prima Giornata Nazionale per la cura dell’ambiente

“FAI bella l’Italia” è la prima giornata nazionale per la cura dell’ambiente organizzata dalla Fai Cisl e si svolgerà in tutta Italia domenica 5 maggio. La località scelta per la Puglia è Torre dell’Orso.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa questa mattina, a Lecce. Sono intervenuti Gianluigi Visconti, segretario generale FAI Cisl Lecce, Paolo Frascella, segretario generale FAI Cisl Puglia, Antonio Nicolì, segretario generale Cisl Lecce e Palmina Surdo, consigliera del comune di Melendugno.

L’evento è organizzato da Fai Cisl Puglia e patrocinato dal comune di Melendugno. Saranno presenti i dirigenti delle Federazioni territoriali FAI Puglia e delle federazioni Cisl e UGC. Saranno presenti, inoltre, i dipendenti dell’ARIF (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) e dei Consorzi di Bonifica. Per la buona riuscita della manifestazione, collaborerà anche l’Associazione Onlus “Narconon” di Torre dell’Orso.

Lo scopo della giornata è quello di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente, partendo dalla mobilitazione di tutte le federazioni regionali e provinciali del sindacato agroalimentare e ambientale. Per incentivare la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, alcune federazioni regionali provvederanno alla pulizia dei margini dei fiumi, altre alla raccolta dei rifiuti di plastica dalle spiagge, altre ancora alla cura di parchi pubblici, aree boschive, o sentieri naturali che versano in stato di abbandono.

Nella mattinata di domenica 5 maggio, alle ore 9.30, è previsto un raduno nella località adriatica di Torre dell’Orso, per trascorrere una giornata all’insegna della tutela dell’ambiente, attraverso il gesto significativo della raccolta dei rifiuti abbandonati in spiaggia e in pineta.

“Fai bella l’Italia è un progetto che parte da lontano, – ha spiegato Paolo Frascella – e che finalmente trova la sua prima realizzazione, per rilanciare un messaggio a noi caro da sempre: conciliare lo sviluppo economico con la salvaguardia dell’ambiente e della salute”.

“Come territorio leccese vogliamo fare la nostra parte – ha aggiunto Visconti – dimostrare cioè che con piccoli gesti quotidiani si possono fare grandi cose e soprattutto vogliamo riportare all’attenzione di tutti l’enorme contributo che i lavoratori dell’agroalimentare, della bonifica, della forestazione, svolgono ogni giorno per innalzare la qualità del cibo e della nostra agricoltura, per mettere in sicurezza il territorio, per agevolare lo sviluppo delle aree rurali, per incrementare le opportunità offerte dalla green economy”.

Quello che si farà a Torre dell’Orso domenica prossima non sarà solo un concreto contributo alla pulizia dell’ambiente ma, soprattutto, sarà un gesto dal grande valore simbolico che, si spera, servirà da monito e da esempio per tutti gli abitanti del territorio salentino e nazionale.