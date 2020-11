Ecco come fare acquisti su Amazon risparmiando

Amazon offre un’esperienza di shopping online appagante sotto molteplici punti di vista. C’è la possibilità di confrontarsi con un assortimento che si distingue per la varietà della proposta e che abbraccia le più disparate categorie merceologiche. Se messi a confronto con quelli praticati dalla piccola, media e grande distribuzione, i prezzi nello store sono più bassi e, a volte, la differenza è marcata. La presenza di recensioni verificate scritte da chi ha effettivamente acquistato il prodotto consente di fare una scelta ponderata. E, aspetti non certo ultimi per importanza, lo shopping su Amazon può essere effettuato ovunque 24 ore su 24 ed evita lo stress di recarsi in un negozio fisico. Ma come ottimizzare il risparmio? Ecco una breve guida con le dritte per pagare ancora meno senza che a risentirne sia la qualità del servizio.

Per cominciare, è bene risparmiare sulle spese di spedizione

Su Amazon la spedizione standard è gratuita per ordini pari o superiori a 29 euro: è bene, pertanto, accertarsi che l’importo del carrello non sia inferiore a tale cifra per evitare l’addebito delle spese di consegna. Altro accorgimento è approfittare del mese di prova gratuita di Prime: Amazon Prime garantisce consegne in un giorno senza costi aggiuntivi su due milioni di articoli presenti nello store. È possibile usufruire di questo servizio gratuitamente per un mese e senza impegno. Per evitare che dopo 30 giorni Amazon Prime si rinnovi automaticamente, è sufficiente cliccare su “Non continuare”, accedendo a “Il mio account” e alle “Impostazioni Amazon Prime”.

I codici sconto: cosa sono e come si applicano?

Quando l’obiettivo è risparmiare, il ricorso ai buoni sconto Amazon consente di fare shopping assecondando le esigenze di portafoglio. I codici promozionali sono codici alfanumerici che danno accesso a diverse tipologie di sconto e permettono di fare shopping a condizioni ancora più vantaggiose. Applicare il coupon su Amazon è semplice e veloce: il codice sconto va inserito nell’apposito campo presente nella pagina di riepilogo dell’ordine. L’importo totale dell’ordine viene aggiornato in automatico, tant’è vero che la somma da pagare risulta al netto dello sconto applicato.

Mai dimenticare il Prime Day, il Black Friday e il Cyber Monday

Ci sono tre date da segnare sul calendario per lo shopping all’insegna del risparmio: in questi giorni Amazon svende oltre 30.000 prodotti con sconti fino al 70%. Il primo appuntamento è estivo: grazie al Prime Day, i clienti Prime hanno accesso esclusivo a due giorni di festa con offerte non-stop. Il Black Friday cade l’ultimo giovedì di novembre e concretizza l’occasione migliore per fare incetta di regali natalizi a prezzi scontatissimi. A pochi giorni di distanza, il lunedì successivo è il turno del Cyber Monday: l’elettronica è l’indiscussa protagonista di questa giornata in cui l’obiettivo è vendere a prezzi super scontati ciò che è rimasto in magazzino dopo il Black Friday.

Come sfruttare le oscillazioni di prezzo

I prezzi su Amazon sono soggetti a repentine variazioni. Il momento migliore per comprare coincide con l’abbassamento dei prezzi. Come capire se il prezzo è davvero conveniente? Tre sono i consigli di cui fare tesoro per fare degli affari. È consigliabile dare un’occhiata alla pagina con le offerte del giorno e visitare la pagina con le offerte lampo e le offerte in vetrina. La sezione Outlet può essere fonte di ispirazione: gli articoli selezionati riguardano le più disparate categorie e lo sconto può eccedere il 50%. Da valutare è, infine, l’installazione di un apposito programma per monitorare il prezzo di ciò che ci interessa e che saremmo pronti ad acquistare se costasse meno: questi programmi hanno il pregio di avvisare in tempo reale, via e-mail o tramite i social network, del calo del prezzo.