Faro di comunità, a San Cataldo cominciano i lavori su immobile sequestrato alla mafia

Un immobile sequestrato alla Sacra Corona Unita e passato al Comune di Lecce diventerà un centro destinato ad attività sociali e di aggregazione legate al mare. Sono cominciati i lavori per il faro di comunità a San Cataldo, il primo che si sta concretizzando. Il progetto, finanziato dal PON legalità 2004-2020, fa parte del programma di rigenerazione “Lecce è il suo mare”.

L’immobile in via Recanati, che si estende su una superficie totale di 544 metri quadrati, è composto da tre corpi di fabbrica, due dei quali realizzati in maniera abusiva. A pochi metri, c’è un altro terreno confiscato alla criminalità di circa 750 metri quadri, sul quale non insistono costruzioni, che sarà anch’esso incluso nelle attività del Faro.

Il progetto di riqualificazione, redatto dall’ing. Luca De Carlo, prevede la demolizione dei due corpi di fabbrica abusivi e la realizzazione al loro posto di aree a verde e attrezzature funzionali alle attività del Faro di comunità, oltre a una tettoia in legno. Il resto dell’immobile sarà restaurato e attrezzato con segreteria, sala polifunzionale per laboratori, area ristoro, cucina-bar, spogliatoio e servizi accessibili. Il terreno nelle vicinanze sarà recintato con muro a secco.

Le dichiarazioni

“Questo bene, che si riqualifica grazie al programma di rigenerazione, è pensato come infrastruttura pubblica per la socialità e lo sport, in una delle marine più importanti della città per dotarla di spazi che potenzino e mettano a valore gli sport acquatici come importanti volani di riappropriazione da parte della comunità. Già con il cantiere in corso, lavoreremo sul bando per l’assegnazione per avviare anche nel territorio leccese una esperienza di riutilizzo dei beni confiscati, in linea con le vocazioni della città” ha dichiarato l’assessora alla Politiche Urbanistiche e Marine Rita Miglietta.

“Prende il via da oggi il recupero di questo bene confiscato – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci – che troverà una nuova funzione a vantaggio della comunità. I lavori che realizzeremo ci consentiranno di consegnare alla città un nuovo centro di aggregazione per la realizzazione di attività sociali a vantaggio di tutti, così che laddove c’era il malaffare e l’illecito possa ora trionfare il bene comune e la crescita sociale e culturale del territorio leccese”.

“L’inizio dei lavori è una buona notizia, ora occorre da subito procedere alla messa a punto del bando per la gestione, coinvolgendo le realtà associative della città. Lo sport, l’aggregazione, le attività sane di incontro e condivisione sono il più importante antidoto alla diffusione della malavita” ha concluso l’assessora al Welfare Silvia Miglietta.