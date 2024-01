A Nardò, fasciatoi portatili gratuiti per le famiglie bisognose

Grazie alla donazione di un’azienda della città molte famiglie dei Nardò che ne hanno bisogno potranno ritirare gratuitamente, per il tramite dell’amministrazione comunale, comodi fasciatoi portatili per le esigenze dei neonati.

Gli interessati possono chiedere informazioni al numero di telefono 388 3691331.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del progetto “Tempo di esser madri“, con cui si vuole fornire un supporto concreto alle neomamme nei primi anni di vita dei propri figli.

“Siamo convinti sia giusto e utile – spiega il consigliere Pierpaolo Giuri, coordinatore dell’iniziativa – dare un supporto concreto alle mamme nei primi mesi o anni di vita del proprio figlio. Questo può avvenire in vari modi, dagli incontri informativi all’installazione delle isole ecologiche per i pannolini, sino appunto alla distribuzione gratuita dei fasciatoi.

L’amministrazione comunale è al fianco delle madri e delle famiglie e, in questo caso, dobbiamo ringraziare l’azienda che con discrezione e generosità ha messo a disposizione questo prezioso contributo”.

Nell’ambito del progetto Tempo di esser madri sono state organizzate altre iniziative come il ciclo di incontri informativi (con nutrizionisti, fisioterapisti, educatrici perinatali, esperti di scienze motorie, ostetriche, naturopate, psicologhe) per le neomamme o le isolette ecologiche per i pannolini (cui i genitori con bambini sino a tre anni accedono con tessera sanitaria).