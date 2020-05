Parrucchieri, estetiste e saloni di bellezza: la Regione Puglia dice sì alla riapertura dal 18 maggio. Tutte le regole

L’andamento epidemiologico osservato in Puglia in questi giorni tranquillizza e fa dormire sonni meno agitati di qualche settimana fa e perciò la situazione consente di accelerare la riapertura di altre attività commerciali particolarmente attese.

E così, come era nell’aria già da stamattina, dal 18 maggio grazie ad un’ordinanza della Regione Puglia e del Governatore Michele Emiliano sarà possibile la riapertura da parte degli esercizi di servizi estetici (codice ATECO 96.02.03), servizi di bellezza (codice ATECO 96.02.02), saloni di acconciatura (codice ATECO 96.02.01).

Il tutto a condizione che il servizio venga svolto per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite.

Le regole contro il contagio

Per evitare il rischio di contagio, tante le regole che gli imprenditori dovranno seguire. Rivediamone puntualmente qualcuna:

l’accesso ai servizi deve avvenire esclusivamente su appuntamento e non è consentita la presenza di altri clienti in sala d’aspetto;

gli esercizi devono adottare specifiche misure di sanificazione ambientale e degli strumenti di lavoro al fine di garantire la prevenzione del contagio da Covid-19;

deve essere garantita sempre la distanza minima di un metro fra un cliente e l’altro eventualmente presenti simultaneamente nel locale (tempo di ingresso e di uscita), indipendentemente dal fatto di indossare o meno dispositivi di protezione individuale;

deve essere incoraggiata la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;

devono essere assicurato un prolungamento dei giorni di apertura anche sospendendo i turni di riposo eventualmente osservati e devono essere estesi gli orari di apertura in modo il più possibile flessibile al fine di garantire la massima distribuzione degli appuntamenti.

Gli imprenditori che vogliono riaprire devono: