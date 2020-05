Coronavirus, 49 nuovi casi in Puglia.

La curva disegnata dai contagi in Puglia sta continuando la sua lenta discesa. In attesa di sapere quale effetto avrà il mini-esodo consentito nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha permesso a chi è rimasto bloccato dal lockdown di tornare a casa, il numero dei nuovi casi che si registrano ogni giorno varia di poco. Ieri, erano stati 26 i positivi su 1860 tamponi effettuati. Oggi, come si legge nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico sono 49 le persone risultate positive su test per l’infezione da Covid19.

Il totale dei casi di Coronavirus in Puglia si ferma a 4245 casi, così divisi: