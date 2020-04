La Fase 2 partirà da “Immuni”: sarà l’app più scaricata dell’anno

La Fase 2 sarà quella con maggiore apporto tecnologico. Negli anni ’20 del nuovo millennio non può non essere la tecnologica a farla da padrona, tentando di essere l’arma in più contro l’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Mentre tuti sperano di essere agli sgoccioli per quel che riguarda la fase del duro confinamento, il Governo (e la Task Force istituita ad hoc) lavorano alacremente per poter rimettere il moto il sistema-Italia. La Fase 2, come è noto, sarà quella dalla convivenza con il Covid-19 e per farlo serviranno misure straordinarie.

Maxi approvvigionamenti di mascherine, guanti, termoscanner e tutto ciò che è necessario per garantire massima sicurezza negli ambienti di lavoro e per strada. Ma accanto ai dispositivi materiali, ci sarà anche un’App da scaricare sul proprio smartphone.

Seguendo il “Modello Wuhan“, sono al vaglio del Governo alcune app di tracciamento. “Si sta accelerando”, spiegano fonti da Palazzo Chigi e al momento in pole position ci sarebbe “Immuni”. Si tratta dell’app sviluppata da Bending Spoons assieme ad altre realtà come il centro medico Santagostino di Luca Foresti. Oltre 300 i progetti recapitati al Governo, ma sembrerebbe che Immuni abbia sbaragliato la concorrenza. Il passaggio finale dovrà comunque essere sancito dalla task force di Vittorio Colao per poi passare alla firma del Commissario Straordinario dell’emergenza Domenico Arcuri.

Come funzionerà il tracciamento? E che cosa perderemo in termini di privacy? A porre le basi su questo fronte è l’Europa. “Anonimato e niente geolocalizzazione, sì a bluetooth e volontarietà”. Queste le parole d’ordine, apprezzate anche .del Garante Privacy Antonello Soro.

Recependo le linee guida, Arcuri ieri sera al TG1 ha spiegato: “la app sul ‘contact tracing’ sarà un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza. Stiamo lavorando con il ministero per l’Innovazione e la Presidenza del Consiglio per cominciare la sperimentazione, che contiamo possa essere avviata in alcune regioni pilota, per poi estenderla. Speriamo in una massiccia adesione volontaria dei cittadini”.

Insomma, installare o meno l’app non sarà obbligatorio, ma “Immuni” si prepara ad essere la più scaricata dell’anno. “Speriamo che i cittadini possano sopportare e supportare il sistema di tracciamento dei contatti, che ci servirà a capitalizzare l’esperienza della fase precedente ed evitare che si possa replicare”, conclude Arcuri.

In attesa, quindi, di conoscere i dettagli tecnici, l’Unione Europea puntualizza: “gli Stati membri stanno convergendo verso un approccio comune con soluzioni che minimizzano il trattamento dei dati personali”. Il protocollo disegnato dall’UE prescrive: la tecnologia dell’app deve stimare con sufficiente precisione (circa 1 metro) la vicinanza tra le persone per rendere efficace l’avvertimento se si è venuti in contatto con una persona positiva al Covid-19; per questo, possono essere utilizzati “il Bluetooth o altre tecniche efficaci”, evitando la geolocalizzazione”.

“I dati sulla posizione dei cittadini non sono necessari né consigliati ai fini del tracciamento del contagio” sottolinea Bruxelles. “Non è seguire i movimenti delle persone o far rispettare le regole perché questo creerebbe rilevanti problemi di sicurezza e privacy”.

E allora, si pensa ad un codice ID anonimo e temporaneo che consenta di stabilire un contatto con gli altri utenti nelle vicinanze.