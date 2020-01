Botti di capodanno, nessun ferito segnalato dal 118. Attenzione ai fuochi inesplosi!

Nessun intervento del 118 nella notte di Capodanno per feriti causati dallo scoppio di fuochi d’artificio. È questo il dato di grande importanza che va sottolineato all’indomani della festa che segna la chiusura del vecchio anno e l’inizio del nuovo e che molto spesso, negli anni passati, si trasformava in un autentico bollettino di guerra sui feriti, spesso giovani e giovanissimi, che avevano utilizzato impropriamente botti e petardi spesso illegali.

Le attività di prevenzione svolte in questi anni, i controlli serrati delle forze dell’ordine, la maggiore consapevolezza dei fruitori di questi giochi di fuoco che se usati in maniera intelligente e sicura sono fonte di divertimento e spettacolo hanno fatto il loro corso.

Importanti sono state anche le ordinanze sindacali emanate da tanti primi cittadini che hanno svolto il loro ruolo di sensibilizzazione teso a tutelare la quiete pubblica per evitare che i botti si trasformassero in vero e proprio disturbo, scoraggiando anche il tentativo maldestro di chi, senza pensare alle conseguenze, non disdegna di accendere fuochi in mezzo alla folla tipica di tanti eventi di fine anno.

Non meno importante è stato anche il contributo di chi ha chiesto con garbo di utilizzare i fuochi d’artificio con moderazione per evitare di spaventare troppo i nostri amici a quattro zampe, letteralmente terrorizzati dai fuochi.

Un insieme di azioni che magari non ha convinto tutti, specialmente chi pensa che non c’è fine anno senza botti, ma che certamente ha consentito di registrare ottimi risultati in termini sanitari.

Fortunatamente qualcosa sta cambiando. I numeri non sono più ‘drammatici’ come in passato quando i capodanni senza vittime erano solo un’eccezione, quando sulle prime pagine dei giornali si parlava di “morti per i botti” e gli incidenti erano un vero e proprio bollettino di guerra. Anche la conta dei feriti era alta, altissima complice l’imprudenza, ma anche il mercato nero.

Tutto questo sembra insomma un brutto ricordo.

Il peggio non è passato…

Il pericolo non è passato del tutto. Il consiglio, passato San Silvestro, è quello di fare attenzione ai botti rimasti inesplosi per strada, che continuano ad essere pericolosi anche a distanza di molti giorni. Forze dell’Ordine e medici raccomandano la massima prudenza perché calato il sipario il livello di guardia non va abbassato. Una cosa è certa petardi o fuochi pirotecnici

trovati in strada non vanno mai raccolti perché potrebbero esplodere e provocare lesioni più o meno

gravi.