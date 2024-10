Nella giornata di oggi, alle 18:00 presso i centri di via Ofanto e viale Roma, come ogni anno, il Comune di Lecce celebra la Festa dei nonni.

Karaoke, balli, musica e tante sorprese per i frequentatori dei centri anziani comunali e per tutti coloro che vogliono prendere parte alla festa. Alternando la loro presenza tra le due location, prenderanno parte ai due eventi il Sindaco, l’assessore al Welfare e Servizi sociali Andrea Guido.

Al termine di un piccolo rinfresco offerto dall’Amministrazione sono previsti dei piccoli interventi degli alunni del V° Circolo Livio Tempesta e dell’’I.C. Stomeo Zimbalo che leggeranno e reciteranno alcuni brani ed alcune poesie.

“Quando ero piccolo – dichiara l’assessore Andrea Guido – non si festeggiava ancora la Festa dei Nonni. La data del 2 ottobre è stata scelta perché coincide con la festività cattolica degli Angeli Custodi e a me piace ricordare che sia da vivi sia da morti i nostri nonni sono i nostri primi angeli custodi. Quest’anno vorrei provare ad invertire i ruoli e vorrei che fossero i bimbi a leggere favole e racconti agli anziani. Cercare di mettere sempre insieme bambini ed anziani, due mondi all’apparenza lontanissimi, ma in realtà più vicini che mai, sinceramente, viene abbastanza naturale: lo scambio intergenerazionale diventa una ricchezza per entrambi. Per questo motivo ho esteso l’invito a partecipare attivamente alle letture e alle recitazioni a tutti gli altri piccoli cittadini attraverso i social, invitando i genitori a contattarmi”.