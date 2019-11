Festa dell’Albero e Stati Generali del Verde Pubblico, dal 21 novembre Lecce diventa green

20 alberi di carrubo, 10 di pioppo, 30 di bagolaro, 10 di pino, 20 di corbezzolo, 10 di lentisco. Sarà questo il tributo del Comune di Lecce alla Festa dell’albero del 2019; a partire dalla giornata del 21 novembre e per i giorni successivi, saranno messe a dimora cento nuove piante nelle scuole e nei parchi pubblici della città.

Il 21 e il 22 novembre prossimi saranno giorni importanti per il capoluogo barocco poiché Lecce è tra le città che ospiteranno gli Stati Generali del Verde Pubblico organizzati dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (MATTM).

«Quest’anno – scrive in una nota l’Amministrazione Comunale – le iniziative si svolgeranno a Torino, Milano, Venezia, Roma, Bologna, Napoli e Lecce, che è tra queste mete grazie all’iniziativa intrapresa a settembre dal Sindaco, Carlo Salvemini, con un’apposita nota indirizzata al Presidente del Comitato organizzatore. Massimiliano Atelli».

Due giorni di confronto sul verde urbano

Il 21 e 22 novembre prossimi, come detto, si svolgeranno due giornate di confronto sul tema del verde urbano, in linea con lo spirito degli Stati Generali che puntano condividere esperienze diverse nel nome di un obiettivo unico, quello di rafforzare in Italia la cultura del verde non solo nelle giovani generazioni, nel convincimente che città più verdi sono anche città più a misura d’uomo e quindi più inclusive.

La Cerimonia del 21 novembre presso il Vivaio Forestale Galiò

Giovedì 21 novembre sarà dunque celebrata in città la Festa dell’albero. Alle ore 9.00, a Lecce, si festeggerà con una Cerimonia presso il Vivaio Forestale Galiò in viale della Libertà 70. A presenziare: il sindaco Carlo Salvemini, il comandante del gruppo carabinieri Forestali di Lecce Jacopo Ristori e l’arcivescovo metropolita di Lecce Mons. Michele Seccia che benedirà le piante che saranno poi messe a dimora a partire dalla mattinata.

Dove saranno piantati i 100 alberi a Lecce

La piantumazione di 100 nuovi alberi sarà effettuata nelle scuole già identificate dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e all’interno di parchi e spazi pubblici della città nei quartieri Santa Rosa, Ferrovia, San Giovani Battista e Borgo San Nicola. Le piante saranno fornite da ARIF– Agenzia Regionali Risorse Irrigue e Forestali e la loro piantumazione curata in collaborazione con Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Lecce, Carabinieri Forestali, Società Botanica Italiana, Accademia dei Georgofili sezione Sud-Est, AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio e Istituzioni scolastiche del Comune di Lecce.

Stati generali del Verde Pubblico, il programma del 21 novembre

Nel pomeriggio di giovedì 21 novembre, dalle 16.00 al Must, sarà organizzato il dibattito “Parchi urbani: vivibilità, socialità, sicurezza e giornata nazionale degli alberi”, che vedrà la partecipazione del Ministro delle politiche agricole e forestali Teresa Bellanova e del presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Stefano Laporta. Dopo i saluti del Sindaco Salvemini, del Prefetto Cucinotta, del Procuratore Leone De Castris, del Rettore Fabio Pollice, del Vice-comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari Carabinieri Gen. De Laurentis, dell’assessore all’Ambiente della Regione Stea, dell’assessore al Piano del Verde della Città di Lecce Rita Miglietta e del Dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Campanile, si terranno le relazioni di Francesco Tarantino, Agronomo e socio Aiapp sull’”Atlante degli alberi monumentali di Puglia, il valore scientifico e culturale” e Giulia Caneva Prof.ssa di Botanica Applicata, Università di Roma su “Storia e Biodiversità nelle alberature urbane italiane”.

Stati generali del Verde Pubblico, il programma del 22 novembre

Nella giornata di venerdì 22 novembre, in mattinata, oltre ai contributi di Carlo Blasi, Direttore scientifico del Centro Interuniversitario Biodiversità e di Antonio Longo del Politecnico di Milano, l’agronomo salentino Paolo Marini, Presidente della Commissione verde urbano, presenterà il secondo fascicolo delle “Linee guida per la gestione del verde urbano”. Gli eventi si terranno al Museo Storico della Città di lecce (Must).

Nel pomeriggio dalle 16.30, sempre al Must, si terrà il Dibattito Pubblico con i cittadini e le associazioni sul tema del “Piano del Verde” della città di Lecce, moderato da Fabio Ippolito, responsabile tecnico scientifico Orto Botanico del Salento. Durante l’appuntamento sarà presentata la mostra video-fotografica su “L’Atlante regionale pugliese degli alberi monumentali” a cura della Sezione pugliese della Società botanica italiana di Antonio Lezzi e Francesco Tarantino.