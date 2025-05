“Giganti in Volo”, a Roca il festival internazionale degli aquiloni

Dopo il successo dello scorso anno, a Roca, ritorna il Festival Internazionale degli Aquiloni “Giganti in Volo” organizzato dall’Amministrazione comunale di Melendugno, guidata dal sindaco Maurizio Cisternino.

Appuntamento il 13, 14 e 15 giugno davanti al Sito archeologico di Roca Vecchia su un’area di ben quattro ettari, che sarà attrezzata, recitata e resa fruibile per le persone diversamente abili. Si tratta di un’area particolarmente esposta ai venti, dove, mentre voleranno gli aquiloni, sarà possibile assistere a concerti dal vivo, partecipare a laboratori esperienziali per costruire un aquilone, degustare prodotti locali a chilometro zero con particolare riferimento alla produzione del miele, di cui Melendugno è leader e prodotti artigianali come la fabbricazione dei cesti in giunco e di oggetti di terracotta. Arriveranno a Roca aquilonisti professionisti provenienti da tutta Italia e da Paesi esteri come Germania, Austria, Francia…, dando vita ad esibizioni e competizioni di aquiloni artistici e acrobatici.

E,se la prima edizione dello scorso anno (che si è svolta tra il 6 e l’8 settembre) ha fatto registrare l’arrivo di ben 20mila persone, quest’anno per la seconda edizione ne sono attese ben 30mila. Roca diventerà la capitale degli Aquiloni in tre indimenticabili giornate.

L’evento, è organizzato dal Comune di Melendugno con il patrocinio della Provincia di Lecce, il sostegno della Camera di Commercio e il coinvolgimento della parrocchia Maria Santissima Assunta, Giovani in Gioco e Aquilonisti Eolo di Gubbio, città degli Aquiloni. Coinvolte anche le scuole e le associazioni locali.

“La macchina organizzativa è davvero imponente. Per questo ringrazio le mie consigliere comunali, Patrizia Gerardi con delega all’Ambiente e Roberta Montinaro, con delega al marketing territoriale per aver curato ogni minimo dettaglio. Vivremo giorni indimenticabili attraverso un evento unico adatto per tutte le età e volutamente organizzato in un periodo di bassa stagione per richiamare sempre più viaggiatori e target differenziati nelle nostre splendide marine puntando sulla presenza di turisti stranieri che, come noto, prediligono la bassa stagione, per soggiornare e scoprire le nostre marine”, afferma il sindaco Maurizio Cisternino