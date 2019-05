Una banda di poliziotti si aggira a Nardò, ma per le riprese della fiction Sky “Cops”

Nardò è riuscita a conquistare i turisti per le sue bellezze barocche che si svelano agli occhi dei curiosi. Lo dimostra l’aumento delle presenze, anche straniere, non solo durante l’estate grazie al mare da cartolina offerto da Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro, ma anche in bassa stagione quando la città si scopre in tutta la sua ‘magnificenza’.

Una volta ottenuta la popolarità che merita, il centro ha catturato l’attenzione anche di sceneggiatori e registi che l’hanno fortemente voluta come sfondo per film, fiction e spot. Le telecamere torneranno anche il 28 maggio per le riprese della fiction «Cops – Una banda di poliziotti», diretta da Luca Miniero, legato a successi come «Benvenuti al Sud» e «Benvenuti al Nord» con Claudio Bisio e Alessandro Siani o «Un boss in salotto» con protagonisti Paola Cortellesi e Rocco Papaleo.

La commedia, ambientata in Puglia, si avvale della collaborazione della Apulia Film Commission. «Vogliamo ringraziare la Apulia Film Commission e il Comune di Nardò per l’ospitalità che ci stanno riservando, oltre ai cittadini e le autorità locali per la disponibilità fin qui dimostrata» ha dichiarato Marcello Mereu, produttore esecutivo di Drymedia che, con la produzione esecutiva Picture Show di Giuseppe Gallo, produce la serie per Sky.

Sulla trama non filtrano indiscrezioni così come sui protagonisti della pellicola. Non resta, quindi, che aspettare i tempi “tecnici” per rivedere il Salento sullo schermo, piccolo o grande che sia.