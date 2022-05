La cultura del lavoro nella formazione professionale

“Il modello Intergenerazionale e la nuova Istruzione professionale. Quando la Puglia guarda al futuro”, è il titolo del libro scritto da Emilia Formica e dalla salentina Tiziana Liuzzi, docenti di alto profilo culturale e che sarà presentato alla quinta edizione di Fiera Didacta Italia a Firenze, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola, rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia.

Dal 20 al 22 Maggio, Firenze si trasforma nella capitale europea della scuola del futuro. In questo luogo preposto alla ricerca e alla divulgazione scientifica, la Rete Nazionale I.S.SAN.S. ha scelto di rendere patrimonio comune il libro delle nostre autrici, in quanto offre indicazione sulla realizzazione di un nuovo modello pedagogico di insegnamento/ apprendimento particolarmente efficace, quello Intergenerazionale.

Tanti gli spunti di riflessione sulla necessità di un diploma professionale nell’Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, inteso come titolo che qualifichi l’allievo e lo identifichi come una precisa figura professionale, che sia efficacemente e “realmente” spendibile nel mondo del lavoro.

Fra i numerosi partecipanti alla Fiera, quindi ci sarà un pezzo del nostro Salento.