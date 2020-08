‘Chiamala fortuna, se anche stasera riusciremo a vedere la luna’, la filastrocca di Miriam Perrone

Quando il maltempo ci sorprende sulla strada, solo noi sappiamo dove trovare la forza per continuare ad andare avanti. E’ una riflessione profonda quella che oggi ci regala Miriam Perrone nella sua consueta filastrocca domenicale in dialetto nord-salentino. Il maltempo non è solo quello metereologico e la strada non è solo quella sterrata o asfaltata che ci porta a casa. Tante le insidie che ci trovano impreparati lungo il cammino. L’importante sarà rivedere la luna. E se vuoi, chiamala fortuna.

Lu malitiempu sta rria

nui circamu cu ni mantinimu

ritti su sta via.

La gente s’è chiusa a casa

e ogni porta lu ientu la sta ‘mmasa.

Lu cielu stae mmucciatu

e lu mare pare ca l’e’ rriatu.

Putimu ritare quantu ulimu

ma sapimu ca la forza llamu

truare a do sapimu.

Chiamala furtuna,

ci puru stasira

riuscimu cu bbitimu la Luna…

Traduzione

Sta arrivando il maltempo

e noi cerchiamo di mantenerci

dritti, in piedi, lungo la strada.

La gente rimane a casa

e il vento fa sì che ogni porta sia chiusa.

Il cielo è coperto

e il mare sembra averlo raggiunto.

Possiamo urlare quanto vogliamo

ma sappiamo che la forza la dobbiamo trovare

dove sappiamo.

Tu chiamala fortuna,

se anche stasera riusciamo a vedere la luna.

(ph. di copertina: Claudio De Marco)