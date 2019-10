Dalla corte ad una passante sconosciuta all’amore che vince il tempo. La nuova filastrocca di Miriam Perrone

Torna l’ormai atteso appuntamento domenicale con la filastrocca in dialetto leccese di Miriam Perrone. Questa volta l’autrice si sofferma su un tema classico: l’amore. Il vero amore che vince la sfida degli anni e del tempo. L’amore dal momento in cui nasce con forza e con passione al momento in cui si sublima nella forma di tenerezza più alta e generosa, la tenerezza di chi dona senza chiedere. Da sfondo la campagna salentina coltivata a viti, quella campagna che ha visto nascere amori immortalati in poesie, canzoni popolari, rappresentazioni pittoriche ed in tutte le altre forme d’arte.

Ci Ete sta carusa ca sta bisciu passare

Ci Ete sta carusa ca sta bisciu passare?

Lu core sta sentu tuzzare, mi sa, ca mo mi face ‘nnamurare..

Poi sulu me ticu, ca ma passare,

ma chiui la’ vvuardu, chiui pensu ca ti Iddra, lu core, mi fazzu ‘rubbare…

Dru caminare, ca era Comu danzare,

chiui me la facia’ vvuardare,

e iou sutta dru cippune ogni giurnu,

sperava cu la itia passare…

ma sapia ca era sacra e nu la putia tuccare,

e senza ci pensu mutu, ci parlai, ti spusare

e pe mutu tiempu me figge spittare,

l’ amore me Lu figge sutare..

Quando ci pensu, dopu anni,

pe mie Ete ancora la carusa te dru viale.

Nonostante Lu tiempu la bellezza è fatta passare,

ma ne è rimasta Quiddra ti Lu core

e insieme, ogni giurnu alla vita, tamu sapore!

(Traduzione)

Chi è questa ragazza che sto vedendo passare

Chi è questa ragazza che sto vedendo passare?

Sento che il cuore mi batte forte; vuoi vedere che mi fa innamorare?

Così mi dico: ‘Ti deve passare!’ Poi, più la guardo e più penso che è da lei che mi voglio far rubare il cuore.

Quella sua andatura che sembrava un passo di danza più me la faceva guardare. Nascosto dietro il tronco di una vite ogni giorno speravo di vederla passare.

Era un essere sacro, non la potevo nemmeno sfiorare.

Poi presi il coraggio a due mani e le parlai. Le chiesi di sposarmi.

Mi fece aspettare molto tempo prima di darmi una risposta, che fatica conquistare la sua passione…

Quanto tempo è passato.

Ma se ci penso mi sembra ancora quella ragazza che incontrai nel viale.

È vero, il tempo ha fatto sfiorire la sua bellezza ma la luce del cuore è rimasta la stessa e insieme diamo sapore ai giorni che ci restano da vivere.