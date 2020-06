La studiosa di Filosofia Medioevale Evelina Miteva, ospite per un anno dell’Università del Salento

Con una borsa di ricerca finanziata dalla Fondazione “Alexander Von Humboldt”, la studiosa di filosofia medievale Evelina Miteva sarà ospite per un anno all’Università del Salento presso il Cetefil (Centro per l’edizione di testi medievali e rinascimentali del Dipartimento di Studi Umanistici).

Vincitrice della borsa “Feodor Lynen”, destinata a promuovere la ricerca internazionale di eccellenza, Evelina Miteva è nata nel 1981 a Vilnius in Lituania, ha quattro figli e vive in Germania dove insegna presso l’Università di Colonia; ha conseguito dottorati di ricerca in Filosofia e Storia della filosofia presso le Università di Bari e di Colonia ed è autrice di uno studio dottrinale sull’antropologia di Alberto Magno e di articoli, recensioni, poesie, traduzioni in bulgaro da latino, inglese, tedesco e italiano.

Per le edizioni Scalino ha pubblicato anche la raccolta di poesie “Dvor na spokoystvieto” (“Corte della serenità”, 2018) e la raccolta di racconti “Kratki razkazi za nedruzheliubni momicheta” (“Brevi racconti per ragazze poco amichevoli”, 2019).

«Siamo lieti di poter collaborare con la dottoressa Miteva su temi di nostro interesse», sottolinea la professoressa Alessandra Beccarisi, direttrice del Cetefil e referente per le Politiche di genere del Dipartimento di Studi umanistici, «L’attribuzione della borsa “Feodor Lynen”, con la quale la Fondazione Humboldt promuove scienziati e scienziate con alta qualificazione che desiderano trascorrere un lungo periodo di lavoro nella ricerca all’estero, è infatti anche un riconoscimento internazionale per i Centri di ricerca che ne ospitano i vincitori».