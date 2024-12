A Salice Salentino 100mila euro da destinare allo sport

Centomila euro da investire in attrezzature ludico-sportive con cui promuovere salute e socialità.

Salice Salentino è uno dei tre comuni della provincia di Lecce – subito dopo Ruffano e prima di Nardò, in graduatoria – piazzatosi 23mo sui 39 aventi diritto in tutta Italia, ad aver ottenuto l’importante finanziamento nell’ambito della misura “Sport di Tutti – Parchi 4-14” del Dipartimento dello Sport. Della somma complessiva, il 25% sarà cofinanziato dal Comune.

“Investiamo in cura, promozione e tutela della salute a 360° e lo sport è indubbiamente una delle migliori strade percorribili anche perché promuove la condivisione, il piacere di stare insieme ed essere più sociali e meno social. Vedere poi che il nostro comune è riuscito ad entrare in una graduatoria per pochi è la risposta migliore ad un impegno di squadra costante, sentito, forte”, commenta l’assessore al ramo Valentina Capoccia.

“Continuiamo a lavorare su questa direttrice – auspica il sindaco Mimino Leuzzi – che ci sta dando risultati costanti, passo dopo passo. Stiamo lavorando molto sulla progettazione, senza risparmiarci, e stiamo così riuscendo ad attingere a numerosi finanziamenti per investire sul presente e sul futuro del paese. In quel parco giochi, riaperto dopo 15 anni, la nostra comunità si è ritrovata e lì sistemeremo le attrezzature che acquisteremo grazie a questo nuovo progetto andato in porto”.