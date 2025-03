In arrivo 250mila euro per la valorizzazione e la nuova fruizione di chiesetta e parco Balsamo

L’Associazione nazionale comuni italiani ha pubblicato la graduatoria dell’Avviso per la presentazione di “Proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi e immobili pubblici a giovani under 35 e per la realizzazione di progetti innovativi”, a valere su risorse del Fondo Politiche Giovanili. Lecce è risultato il decimo tra i 24 Comuni il cui progetto è stato ammesso a finanziamento, proponendo la valorizzazione e la nuova fruizione della chiesetta Balsamo e dell’area a verde che la circonda (compreso un campo di calcetto), al rione San Pio.

Il progetto – il cui finanziamento è di circa 250mila euro – prevede l’assegnazione e la gestione innovativa degli spazi a giovani con meno di 35 anni. In quest’ambito, particolare attenzione sarà riservata agli studenti del vicino liceo scientifico, per coinvolgerli con la partecipazione attiva, con l’obiettivo di trasformare i giovani in protagonisti del rilancio del quartiere, incentivandoli a gestire lo spazio come luogo inclusivo e catalizzatore di nuove attività culturali e sociali.

L’obiettivo complessivo è rafforzare il tessuto comunitario, promuovendo aggregazione, innovazione sociale e un senso condiviso di responsabilità verso il bene comune. La chiesa e l’area verde e quella sportiva, infatti, dovranno diventare un punto di riferimento culturale e sociale della zona, ma non solo.

Hanno lavorato all’elaborazione del progetto gli Assessorati alle Politiche urbanistiche e Valorizzazione del Patrimonio pubblico, con Gianpaolo Scorrano, e alle Politiche giovanili, con Maria Gabriella Margiotta.

Il sindaco Adriana Poli Bortone esprime la sua soddisfazione: ‘Sono lieta che i due Assessorati abbiano lavorato bene e in sinergia e finalmente si possa intervenire per valorizzare gli spazi di piazzetta Balsamo, da troppo tempo rimasti inutilizzati anche a causa di un progetto, negli anni scorsi, che non era andato a buon fine. Un peccato che, per questo motivo, sia stato creato tanto disagio a quelle associazioni che, per anni, avevano utilizzato l’immobile con attività utili al quartiere ed a tutta la città’.